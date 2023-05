VANT: Her feirer Tromsø 1–1-scoringen. Til slutt fikk de med seg alle poengene fra Hamar.

Superdrama på overtid: Tromsø vant etter straffe og utvisning

(HamKam – Tromsø 1–2) HamKam-keeper Marcus Sandberg ble sendt i dusjen ni minutter på overtid etter et slag mot Tromsø-spiller Jostein Gundersen. Tromsø scoret på straffen og vant 2–1.

Det var i kjølvannet av en dødball at Tromsø-stopper Jostein Gundersen dultet borti Marcus Sandberg. Svensken responderte ved å slå Gundersen i ansiktet med ballen. Etter en VAR-sjekk ble Sandberg utvist og Tromsø fikk straffe.

– Dette er et slag med ballen i ansiktet, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt, og fikk medhold av de andre ekspertene som satt i studioet.

Lars Jendal kom inn og fikk muligheten til å bli helt på overtid. Men Niklas Vesterlund gjorde ingen feil fra ellevemetersmerket og sørget dermed for 2–1-seier til Tromsø.

UTVIST: Marcus Sandberg.

– For en triumf for Tromsø, de får den servert på et fat på tampen av kampen, sier Thorstvedt.

– Et bunnlag verdig å avslutte på denne måten. Det er unødvendig av Sandberg, sier Jesper Mathisen.

For dette tapet kan bli avgjørende til slutt for et HamKam-lag som er tippet til å rykke ned av omtrent samtlige eksperter.

De står nå med seks poeng etter seks kamper. Tromsø står med 11 poeng med like mange kamper spilt.

Info Resultat i lørdagens kamper Bodø/Glimt – Rosenborg 3–2 HamKam – Tromsø 1–2 Molde – Strømsgodset 3–2 Sandefjord – Viking 1–2 Sarpsborg – Brann 2–1 Stabæk – Aalesund 1–0 Vis mer

