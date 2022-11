Straffeeksperten Kelleher ble helten for Liverpool igjen: − Han er en enestående keeper

(Liverpool – Derby 0–0, 3–2 etter straffer) Et reservepreget Liverpool slapp med skrekken mot Derby County fra nivå tre. Caoimhin Kelleher (23) ble helten for Liverpool i ligacupen – igjen.

I ligacupfinalen tidligere i år vant Liverpool på straffekonkurranse mot Chelsea etter at nevnte keeper Kelleher var en viktig mann for Liverpools ene av to bøtteløft forrige sesong.

– Når det blir straffekonkurranse, trenger du en strålende keeper. Og heldigvis har vi nettopp det. Våre keepertrenere gjør en fantastisk jobb, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp i et intervju vist på Viaplay etterpå.

– Han er en enestående keeper. Han var uheldig i starten på preseason, fikk en skade og var ute lenge. Men når han er frisk, er han helt spesiell, sier Klopp om Kelleher.

Han ble kjøpt for drøyt 350.000 kroner fra Ringmahon Rovers og viste at han vil kjempe om trofeet i år også, etter tre strafferedninger av fem mulige:

Jürgen Klopp gjorde 11 endringer på elleveren fra helgens Tottenham-kamp til gjengen som stilte til start hjemme mot Derby County i ligacupens tredje runde. Joe Gomez og Alex Oxlade-Chamberlain var de største stjernene fra start, og storklubben ble tvunget til straffekonkurranse foran eget hjemmepublikum.

I 81. minutt kunne og burde Harvey Elliott (19) ha gjort 1-0 etter et finstilt gjennomspill fra Alex Oxlade-Chamberlain (29). Derby sto imot, med keeper Joe Wildsmith som reddende engel ved flere anledninger.

Etter 96 minutter sto det fortsatt 0-0 - dermed straffesparkkonkurranse:

STRAFFEKILLER: Straffesparkkonkurranse og ligacup er Caoimhin Kellehers domene i 2022. Her redder Liverpool-keeperen forsøket fra Derbys Conor Hourihane onsdag kveld.

Kelleher var sjanseløs på Derbys første, mens Derby-keeper Wildsmith reddet Stefan Bajcetic’ (18) straffe - før Kelleher reddet. Og reddet. Og til slutt reddet tre av fem.

Harvey Elliott ble helten som sikret Liverpool avansement til den fjerde runden. De slår følge med Manchester City, mens Arsenal, Chelsea (mot Manchester City) og Tottenham røk ut onsdag kveld.

Brasil-vrakede Roberto Firmino var en av to Liverpool-spillere som ikke lyktes fra krittmerket. Brasilianeren kom på banen med en drøy halvtime igjen å spille sammen med Elliott og Darwin Núñez. Mens Firmino leverte et meget svakt straffespark, var Núñez sikker på sin straffe.