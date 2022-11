UKRAINSK: På tribunen mot Celtic holdt ukrainere opp plakater om at Donetsk-regionen fortsatt er ukrainsk. Vladimir Putin har proklamert at Russland har annektert området.

Krigsrammede Sjakhtar kjemper for avansement og mot Putin: Raser mot FIFA

Champions League-heltene fra Sjakhtar Donetsk har fortsatt sjansen til å gå videre, selv om president Vladimir Putin nylig annekterte området der klubben hører til. Samtidig er både Sjakhtar og ukrainsk fotball som helhet kritiske til FIFA.

Den 30. september proklamerte Vladimir Putin at Russland har underlagt seg fire områder i Ukraina, blant dem Donetsk. Annekteringen er ikke anerkjent.

Nylig gikk Sjakhtar Donetsk-direktøren knallhardt ut mot FIFA og fastslo at fotballpampene ikke forstår hva som skjer i Ukraina.

Mandag ba styret i Ukrainas fotballforbund FIFA om å fjerne Iran fra fotball-VM i Qatar, fordi Iran forsyner Russland med kamikaze-droner.

Nylig tok Sjakhtar Donetsk-sjefen til orde for det samme mot Iran. Det skjer bare tre uker før Iran skal møte England i den første kampen i VM-gruppe B.

FIFA har ikke kommentert kravene fra ukrainerne.

ETTERTRAKTET: Juventus og Arsenal skal være blant klubbene som jakter på Sjakhtars juvel Mykhaylo Mudryk.

Sjakhtar Donetsk er klar for utslagsspillet i Champions League om de slår RB Leipzig i Warszawa onsdag.

Ledelsen i klubben er skuffet over hvordan de blir behandlet av det internasjonale fotballforbundet FIFA.

Klubbdirektøren kom nylig med harde angrep på FIFA. Sergei Palkin, administrerende direktør i Sjakhtar Donetsk, beskyldte FIFA for å ha forrådt Ukraina ved å opprettholde kontrakter med russiske TV-selskaper.

FIFA har utestengt Russlands landslag fra å konkurrere i sine internasjonale konkurranser, men har fortsatt å holde koblinger til landet, inkludert kringkastingsavtaler med de russiske TV-kanalene VGTRK, Pervyj og Match TV - som alle er kontrollert av Kreml, enten direkte eller indirekte.

BER OM HJELP: Sjakhtar Donetsks kroatiske trener Igor Jovićević ba tidligere i høst verden om å få en slutt på krigen i Ukraina.

Palkin sa til The Athletic, gjengitt av insidethegames.biz, at han tror at FIFA ikke forstår skaden den russiske invasjonen har påført Ukraina og anklaget FIFA for å ignorere landet.

– Hvordan er det mulig at alle i verden har sluttet å ha kommunikasjon og business med Russland, men samtidig opprettholder FIFA TV-kontraktene for fotball-VM med Russland? spurte han.

– Det er helt utrolig det som skjer. Kanskje FIFA ikke forstår hva som skjer i Ukraina. Kanskje Gianni Infantino selv skulle komme seg til Ukraina og se personlige hva som skjer og hva vi trenger av hjelp fra FIFA. Se hvordan de politiske lederne i EU har besøkt president Zelenskyj. Men det virker som FIFA ignorerer oss fullstendig. Sett dere ned med oss og finn ut hvordan dere kan hjelpe oss, ba Sjakhtar-toppen.

Russland fikk være arrangørland for VM i 2018 til tross for at landet allerede fire år tidligere hadde annektert Krim fra Ukraina - og hjulpet separatistene i Donetsk og Luhansk militært.

President Putin æret etter det FIFA-president Infantino med en russisk orden.

Sjakhtar Donetsk måtte flytte hjemmekampene sine til andre steder i Ukraina allerede i 2014, og årets Champions League-matcher er altså lagt til Polen.

– Vårt budskap til verden er: Hjelp oss med å få en slutt på denne krigen, sa Sjakhtars kroatiske trener Igor Jovićević før kampen mot Real Madrid, som allerede har gått videre.

Anatoliy Trubin prøver å redde skuddet fra Celtics Georgios Giakoumakis sist uke. Kampen endte uavgjort.

Ukrainerne sjokkerte med å vinne 4–1 over RB Leipzig borte i sin første kamp i høsten Champions League-gruppe. Siden har det blitt ett tap og én uavgjort mot Real Madrid og to uavgjorte kamper mot Celtic.

Marian Shved scoret to ganger i seieren over RB Leipzig. Mykhaylo Mudryk og Lassina Traore (eks-Ajax) scoret de øvrige.

Mudryk hadde også to målgivende, og 21-åringen ligger an til å bli klubbens neste store salg. Både Juventus og Arsenal skal jakte den sterke kantspilleren, som var innom akademiene til både Metalist Kharkiv og Dnipro Dnipropetrovsk før han endte hos Sjakhtar Donetsk som 15-åring.

Sjakhtar Donetsk tok ikke sin første ligatittel før på 2000-tallet - men siden den gang har det til gjengjeld blitt hele 13 seriegull. Dinamo Kyiv har tatt de øvrige titlene.

Et europeiske publikummet ble for alvor kjent med klubben da de vant den daværende UEFA-cupen i 2008/2009. Werder Bremen ble slått 2–1 i finalen, brasilianerne Luiz Adriano og Jádson scoret, og den kroatiske høyrebacken Darijo Srna var kampens store spiller. Han er i dag sportsdirektør i Sjakhtar Donetsk.

Før sesongen 2013/2014 ble flere av klubbens stjerner solgt. Henrikh Mkhitaryan, Fernandinho og Willian innbrakte klubben over 100 millioner euro, mer enn én milliard kroner etter dagens kurs.

Her proklamerer Vladimir Putin at Russland har annektert blant annet Donetsk-regionen. Det skjedde den 30. september i år.

Unge spillere ble hentet inn for å bygge opp et nytt lag. Sjakhtar vant i vinterpausen en turnering med de beste klubbene i Russland og Ukraina - noe som gjorde at klubben befestet sin posisjon som den beste i de tidligere sovjet-republikkene.

Sjakhtar vant ligaen 2013/2014, men samtidig startet urolighetene da Russland annekterte Krim og støttet separatistene i Donetsk og Luhansk.

Krigen gjorde at Sjakhtar midlertidig flyttet kampene sine til Lviv, helt vest i Ukraina.

Likevel klarte Sjakhtar Donetsk 2. plass i Champions League-gruppespillet høsten 2014 og avanserte til utslagsspillet. Luiz Adriano ble kåret til den beste spilleren i hele gruppespillet. I åttendedelsfinalen spilte de 0–0 mot Bayern München i den første kampen, men ble ydmyket 7–0 borte.

Mens klubben flyttet til Ukraina-kontrollert område, forble noen få Sjakhtar-spillere i det som separatistene den gang kalte «Folkerepublikken Donetsk» - og som høsten 2022 ble annektert av Russland.

Blant dem som støttet Moskva, var flere tidligere toppspillere, som kapteinen Ihor Petrov, keeperen Yuriy Dehteryov og forsvareren Viktor Zvyahintsev.

SOLGT: Henrik Mkhitaryan (t.v.) er en av de mange superstjernene som Sjakhtar Donetsk har solgt gjennom årene. Her er han i kamp med Chelseas Ashley Cole i 2012.

I den ukrainske ligasesongen 2015/2016-sesongen vant Sjakhtar 3–0 over Dinamo Kyiv i hovedstaden - og fikk for første gang flere seirer i dette superoppgjøret enn Dinamo.

I løpet av sesongen forsvant Alex Teixeira til den kinesiske klubben Jiangsu Suning for omtrent en halv milliard kroner og satte ny overgangsrekord for Ukraina.

Etter vinterpausen i 2016/2017 flyttet Sjakhtar Donetsk til Metalist stadion i Kharkiv - mer enn 20 mil fra Donetsk. Samtidig vant klubben fra 2016 til 2020 ligaen fire ganger på rad.

Dessuten ble det semifinale i Europa League i 2019/2020 - men der ble det tap mot italienske Inter i det spesielle sluttspillet som ble gjennomført i corona-året.

PS: Donetsk er navnet både på en region og på en by.