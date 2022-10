Lillestrøm snublet hjemme mot Odd – medaljehåpet kan være knust

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Odd 0–2) Kvelden hvor Lillestrøm skulle feste grepet om medaljen, førte isteden LSK mer eller mindre ut av medaljekampen.

Forrige gang Lillestrøm tok medalje bidro Odd til at seriegullet glapp for LSK – med en sen scoring på Åråsen i oktober 2001.

Nå kan de hvite fra Skien nok en gang sørge for å ødelegge for Lillestrøm. Scoringene til Mikael Norø Ingebrigtsen og Dennis Gjengaar gjør at medaljehåpet til Lillestrøm henger i en tynn tråd, etter at Rosenborg slo Bodø/Glimt 3–2 på Lerkendal.

Nå er det henholdsvis tre og fire poeng opp til Rosenborg og Bodø/Glimt med to kamper igjen å spille. Begge LSKs konkurrenter har også betydelig bedre målforskjell enn Lillestrøm.

Både Glimt og RBK trenger dermed bare én seier i de to siste kampene for å sikre seg medalje.

Info Gjenværende kamper i medaljestriden Bodø/Glimt: Viking (hjemme) og Strømsgodset (borte) Rosenborg: Jerv (borte) og Sarpsborg (hjemme) Lillestrøm: Aalesund (borte) og HamKam (hjemme) Vis mer

Søndagens kamp på Åråsen går definitivt ikke i historiebøkene som en minneverdig og underholdende kamp. Med to lag som forsvarte seg dypt og velorganisert, og som heller ikke egnet å bryte ned motstanderen, ble det både energiløst og sjansefattig i Lillestrøm.

Ettersom Rosenborg og Bodø/Glimt møttes samtidig, var hjemmekampen mot et suspensjonsrammet Odd-lag, uten nøkkelspillerne FIlip Jørgensen, Espen Ruud og Milan Jevtovic, en gyllen mulighet til å ta initiativet i medaljekampen.

Før pause var langskuddet til Odd-spissen Mikael Norø Ingebrigtsen omtrent det eneste som var verdt å nevne. Etter hvilen var Dennis Gjengaar nærmest da han ble spilt fri på en overgang, men alene med Mads Hedenstad Christiansen var det LSK-målvakten som kom seirende ut.

Lillestrøm hadde noen brukbare perioder rundt Odds sekstenmeter, men de store målsjansene uteble. Dermed ble det en fullt fortjent seier til Odd, som nå har los på plassen bak Lillestrøm i innspurten av Eliteserien.

Laget fra Skien er kun to poeng bak gamletrener Dag Eilev Fagermo og Vålerenga, før Odds to gjenværende kamper mot Strømsgodset (hjemme) og Viking (borte).