Ralph Hasenhüttl sparket som Southampton-manager

Etter en tung start på sesongen har «alpenes Klopp» fått sparken.

VG

Southampton tapte 4–1 mot Newcastle søndag, og ligger med det på 18. plass på tabellen etter 14 spilte kamper. De har bare vunnet tre kamper denne Premier League-sesongen.

Klubben tar nå grep og har sparket Ralph Hasenhüttl fra jobben, bekrefter klubben selv. The Athletic, BBC og The Guardian meldte om nyheten tidligere på morgenkvisten.

Det betyr at klubben, som blant annet har landslagsspiller Moi Elyounoussi i troppen, må ut på managerjakt før VM i Qatar starter den 20. november.

Østerrikeren - som har blitt kalt «Alpenes Klopp» - overtok klubben i desember, 2018 og klarte å berge klubben fra nedrykk den sesongen.

I sin første fulle sesong endte klubben på en 11. plass etterfulgt av to 15. plasser - til tross for to stygge 0–9-tap mot henholdsvis Leicester og Manchester United.