HAR EN PLAN: Landslagstrener Hege Riise (t.h.) gir noen beskjeder underveis i kampen mot Albania. Fra venstre: Sophie Román Haug, Guro Reiten, Frida Maanum og Ingrid Syrstad Engen.

Tøffere motstand skal gi Norge læring før VM

Landslagstrener Hege Riise (53) kommer definitivt ikke til å velge minste motstands vei frem mot VM i Australia og New Zealand neste sommer.

Etter 0–7-tapet for Nederland i juni 2021 og før tidenes verste tap mot England i sommerens EM (0–8) møtte Norge kun motstandere som har lavere ranking. Det betyr 14 landskamper mot antatt dårligere motstandere.

Frem mot VM i august neste år får Hege Riise fire internasjonale vinduer hvor landslagstreneren håper å møte tøffere motstand.

– Vi prøver å få til to kamper i hvert vindu, totalt åtte kamper for VM-oppkjøringen innledes. Vi jobber for å få motstandere som matcher oss hele veien og som vi kan lære maksimalt av. Vi kan lære ekstremt mye ved å møte de beste. Det handler om å mestre å spille mot slike lag og få en følelse av at vi er nærmere enn det vi har vært de siste årene, sier Riise til VG.

Norges Fotballforbund har ikke kommet med noen begrensninger dersom Riise lykkes med å få til avtaler med toppnasjoner.

– Nei, vi jobber med dette på alle fronter nå. Målet er å få det til, sier landslagstreneren.

Landslagskaptein Maren Mjelde innser at det ikke blir noen enkel oppgave.

– Vi ønsker jo å møte best mulig motstand, men så er det nå en gang sånn at de som ligger over oss på rankingen også har lyst til å møte enda bedre motstand. Vi får sende ut noen «frierbrev» med beskjeden «kom og spill mot Norge, vi trenger matchingen», sier Mjelde.

Chelsea-proffen mener Norge også må trene på å møte antatt dårligere motstand «fordi vi har fortsatt en del å jobbe med», men:

– Ved å spille mot den beste motstanden får vi en påminnelse om hva vi skal strekke oss etter. Vi møtte ikke toppnasjoner før EM og da får du ikke de referansene som vi fikk i mesterskapet. Det handler om å få kjenne ofte nok på det nivået.

Sverige, som tapte 0–4 for England i semifinalen i fotball-EM i sommer, fikk seg også en vekker og tar nå samme grep som Norge. Nå venter matching mot noen av verdens beste nasjoner.

Sverige møter Spania borte 7. oktober og Frankrike hjemme 11. oktober. I november går turen til Australia for å møte VM-verten Australia.

– Jeg tror det er det vi trenger. Vi behøver å komme opp noen «snäpp», sier Barcelona-spilleren Fridolfina Rolfö til Aftonbladet.

– Det handler også om å finne balansen. Det er ikke slik at alle 12 nasjonene som er ranket høyere, er så mye bedre enn oss. Vi må ta hensyn til ulik spillestil og hvor vi får øvd og lært mest mulig, fastslår Hege Riise.