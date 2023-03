TOMÅLSSCORER: Bård Finne storspilte mot Haugesund.

Brann-fest i cupen – til kvartfinale for første gang siden 2014

(Brann – Haugesund 3–1) Ett magisk minutt sørget langt på vei for at Brann gikk seirende ut av årets første obligatoriske kamp.

Cupen for 2022 skal som i fjor spilles ferdig på nyåret, og fjerderundekampen mellom Brann og Haugesund braket løs søndagens meny.

Og det ble en brå start, spesielt for gjestene. Det var riktignok en liten demper på «hjemmekampen» til Brann, som måtte flyttes til Åsane Arena som følge av frykten for å skade gresset på Brann Stadion i minusgradene som har vært i Bergen.

Godt med tilskuere skapte uansett en flott ramme for kampen, på kunstgresset som var omringet av snø i Åsane. De fremmøte Brann-supporterne skulle raskt få juble også.

Bård Finne – fjorårets toppscorer i OBOS-ligaen – fortsatte storformen foran mål, og sendte Brann i ledelsen i det niende minutt.

Minuttet senere doblet Mathias Rasmussen ledelsen for bergenserne.

Magnus Christensen tente håpet for Haugesund med sin redusering i den andre omgangen, men da Finne ble tomålsscorer med 20 minutter igjen gikk luften ut av gjestene.

Brann vant 3–1, og er med det klare for kvartfinale i cupen for første gang siden 2014.

Info Brann i cupen: Så langt har Brann kommet i cupen siden de sist var i cupfinalen i 2011:

2022/23: Klar for kvartfinale

2021/22: 4. runde

2020: Avlyst

2019: 4. runde

2018: 4. runde

2017: 4. runde

2016: 1. runde

2015: 4. runde

2014: Kvartfinale

2013: 3. runde

2012: Semifinale

2011: Finaletap Vis mer

Den gang ble det tap for Odd i kvartfinalen. I 2012 var de sist i semifinalen da det ble tap for Hødd. Sesongen før ble det finaletap for Aalesund.

Nå er de ett steg nærmere sin første cuptriumf siden 2004, og da lød naturlig nok «Gullet ska hem» fra Brann-supporterne.

I kvartfinalen neste helg møter Brann vinneren av oppgjøret mellom Sandefjord og Odd, som spilles senere søndag.

