FÅR KRITIKK: Trent Alexander-Arnold, her etter at Liverpool ble utslått av Champions League onsdag kveld.

Liverpool-legende slår alarm: − Et enormt problem

Tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher er usikker på om Trent Alexander-Arnold (24) er riktig mann på høyrebacken til Liverpool i årene som kommer.

– Det som har skjedd med ham denne sesongen, og hvor mange ganger han har trøblet defensivt, det kan ikke fortsette, sier Jamie Carragher til CBS etter at Liverpool ble slått ut av Champions League med 2–6-tap sammenlagt mot Real Madrid.

Kritikken retter han mot høyreback Trent Alexander-Arnold, som har blitt kjent for sine offensive bidrag i Liverpools mesterlag under Jürgen Klopps ledelse.

– Problemet de har fått i den posisjonen er at de aldri har hatt ordentlig konkurranse for Trent Alexander-Arnold, sier Carragher og fortsetter:

– Liverpool har kommet til det punktet der de må kjøpe en ny høyreback. Den gutten trenger seriøs konkurranse. Han har spilt i fem år på toppnivå uten hvile, og har vunnet absolutt alt. Mer enn jeg noen gang kunne drømme om.

Siden Alexander-Arnold gjorde høyrebacken til sin i løpet av 2017/18-sesongen har han spilt 161 av 178 Premier League-kamper.

– Jeg er stolt av ham – en lokal gutt som har kommet opp gjennom gradene – men han trenger hjelp, mener Carragher.

Carragher er i likhet med Alexander-Arnold fra Liverpool, og spilte hele sin karriere som midtstopper i Merseyside-klubben fra 1996 til 2013.

Den nåværende TV-profilen og fotballeksperten understreker at han alltid har forsvart Alexander-Arnolds kvaliteter i det han beskriver som et av de beste lagene i verden.

KRITISK: Jamie Carragher er ikke imponert over forsvarspillet til Trent-Alexander Arnold. LIVERPOOL-LEGENDE: Jamie Carragher (t.h.) spilte 737 kamper for Liverpool. Her sammen med kaptein Steven Gerrard etter Champions League-triumfen i 2005.

De kommende Liverpool-sesongene ser imidlertid Carragher for seg at kommer til å handle mest om å komme seg innenfor topp fire i Premier League, som gir Champions League.

– Da forsvarer du deg mer, angriper mindre, og da ser du de verste egenskapene til Trent. Vi vet alle at forsvarsspillet hans ikke er godt nok, og jeg tror det aldri vil være godt nok. Det er et enormt problem. Da er jeg ikke sikker på at Trent er riktig mann på høyrebacken, sier Carragher.

– Hvis Liverpool kommer tilbake til å være et av de beste lagene i Europa, så er han din mann. Akkurat nå trenger han hjelp.

