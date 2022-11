1 / 6 KUNNE JUBLE: Slik reagerte John Arne Riise da Giovanna Dos Santos sendte Avaldsnes i ledelsen i første omgang. forrige neste fullskjerm KUNNE JUBLE: Slik reagerte John Arne Riise da Giovanna Dos Santos sendte Avaldsnes i ledelsen i første omgang.

Riise og Avaldsnes berget plassen i Toppserien etter ekstraomganger: − Ufattelig lettet

KARMØY (VG) (Avaldsnes - Øvrevoll/Hosle 2–1) John Arne Riise (42) og Avaldsnes beholder plassen i Toppserien etter nok et drama på hjemmebane.

Kaja Olsen ble den store helten da hun kriget inn vinnermålet etter 114 spilte minutter.

Foran et fullsatt stadion på Karmøy skulle det hele avgjøres. Etter 1–1 i den første kvalikkampen mellom lagene i Bærum, ble resultatet det samme i kamp to etter 90 minutter på Avaldsnes Idrettssenter.

Dermed ekstraomganger for John Arne Riise og Avaldsnes, som avgjorde det hele mot slutten av andre ekstraomgang.

− Jeg er ufattelig lettet, sier Riise til VG like etter at Toppserie-plassen for neste sesong er et faktum.

− Jeg synes Øvrevoll var strålende i dag, og vi var ikke i nærheten av der vi skulle være. Men nå har det gått vår vei etter kampen her mot Røa, fortsetter Riise i ekstase.

Giovanna Dos Santos sørget for en drømmestart for Avaldsnes og Riise, etter at Selma Løvås slo en utsøkt pasning i bakrom mot spissen på løp. Santos rundet keeper, og sendte vertene i ledelsen før det var spilt syv minutter.

Første omgang bydde ikke på mange andre målsjanser, og Avaldsnes gikk til pause i føringen.

Kvarteret ut i andre omgang skulle gjestene gjøre det vanskelig for Riise og Avaldsnes. Mia Merlid slo et glimrende innlegg på bakerste stolpe, og fant Celine Larsen på bakerste stolpe. Vingen sto helt umarkert, og sørget for utligning da hun fikk avslutte upresset fra kort hold.

Vertene var nære på å svare umiddelbart, men Kristina Svandal traff ikke mål da hun fikk avfyrt et skudd innenfor 16-meteren et par minutter senere. Avaldsnes fortsatte å presse bortelaget, men slet med effektiviteten på det våte gresset.

I ekstraomgangene hadde både Avaldsnes og Øvrevoll/Hosle flere muligheter til å gå i ledelsen, men Kaja Olsens scoring fem minutter før fulltid i andre ekstraomgang ble den eneste i spilleforlengelsen.

Avaldsnes beholder plassen i Toppserien.