ESPN: Ten Hag med klar Ronaldo-beskjed

Manager Erik ten Hag skal ha gitt Manchester United-toppene beskjed om at Cristiano Ronaldo ikke bør spille for klubben igjen.

Det skriver ESPN tirsdag.

De skriver at ten Hag mener en topp trent og motivert Ronaldo i form kunne vært nyttig etter VM, men samtidig skal manageren ha gitt beskjed om at han ikke vil risikere samholdet i troppen med å slippe han til etter intervjuet han har gjort med TV-profil Piers Morgan.

ESPN antyder at ten Hag er forberedt på at Ronaldo kan forlate klubben selv om det ikke hentes inn noen erstatter i overgangsvinduet i januar.

Mens Cristiano Ronaldo (37) har sluttet seg til den portugisiske VM-troppen fortsetter det å komme drypp fra det omdiskuterte intervjuet - som sendes i sin helhet onsdag og torsdag klokken 21 norsk tid.

Ronaldo feller i intervjuet en knusende dom om øverste hold i Manchester United. Både manager Erik ten Hag og forgjenger Ralf Rangnick fikk gjennomgå, da verdensstjernen blant annet uttalte at han følte seg «forrådt» av klubben.

Han er også kritisk til sin tidligere lagkamerat og nåværende Sky Sports-ekspert Gary Neville, samt Glazer-familien som eier Manchester United.

Journalist i United.no, Eivind B. Holth, mener at Ronaldo bør få sparken etter utspillene i det kontroversielle intervjuet.

– Jeg tenker at han bør være ferdig i klubben, og så setter vi punktum der. Det er ikke sånn at dette kommer som lyn fra klar himmel. Å skulle sanksjonere ham eller straffe ham på et annet vis, er meningsløst, sa Holth til VG mandag.