Kommentar

VAR-bråket i VM: Bare én ting hjelper

Denne situasjonen er et mareritt. Derfor bør absolutt alt gjøres for å få fakta tydelig på bordet.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I stadig flere sammenhenger er teknologi en gave til rettferdigheten i fotball. Selv om enkelte roper høyt om at alt var mer sjarmerende før, blir risikoen for at dommerfeil skal avgjøre lavere og lavere.

I VM i Qatar har en ny, «semiautomatisert» teknologi gjort mye for å kvalitetssikre vurderingen av offsidesituasjoner.

Ved hjelp av 3D-animasjoner, kunstig intelligens (AI) og ekstremt hyppig informasjon fra en sensor i ballen, er grunnlaget bedre enn noen gang for å ta valg. Dessuten vises konklusjonen frem på en pedagogisk måte.

Sistnevnte gjelder dessverre ikke for situasjonen som har skapt voldsomme reaksjoner etter Japan – Spania.

Var ballen ute, eller var den det ikke?

Inne eller ute?

Bildene florerer på nettet, den ene reaksjonen overgår den andre og det er ikke rart at saken vekker sterke følelser.

Konsekvensene av millimeteravgjørelsen blir jo stor. Tyskland er ute av VM, men de kunne vært videre dersom vurderingen var at Kauro Mitoma ikke rakk ballen i tide.

Fra noen vinkler ser det ut til at ballen er klart over linjen, på andre bilder er inntrykket et annet. Men det er neimen ikke lett å si noe sikkert ut fra informasjonen offentligheten har tilgjengelig.

Regelen er at hele ballen skal ha være over linjen for at den er ute, enten det er langs bakken eller i luften. Forklaringen fra FIFA er at kurven ballen tok beviser at den holdt seg innenfor.

Her oppstår det dessverre et troverdighetsproblem, som med stor sannsynlighet kunne ha vært unngått.

Vi vet at video-operatørene har tilgang til en haug med kameravinkler som vi andre ikke har, slik at de trolig kan uttale seg med større sikkerhet. Men vi vet ikke hvor god dokumentasjon de har, siden bildene ikke blir vist frem. Derfor har en ekspert som Gary Neville et godt poeng når han ber om åpenhet.

Stikkordet er kommunikasjon, et tema som er en kronisk akilleshæl for FIFA.

Den økende bruken av teknologi kommer aldri til å være ukontroversiell rundt en idrettsgren som det er så sterke følelser knyttet til. Men gjennom transparens og tydeligere begrunnelser av avgjørelser, er det mulig for fotballens ledere å gjøre livet litt lettere for seg selv.

Konklusjonen ble scoring, men spørsmålene er mange etter Japan-Spania.

Dessuten kan vi jo håpe på at den tekniske utviklingen skyter ytterligere fart. Problemet med om en ball er over linjen eller ei, er i praksis løst gjennom mållinjeteknologi. Kanskje har vi en dag et like sofistikert system for alle linjene som omkranser en fotballbane?

VAR blir aldri mer enn et verktøy, og det vil være menneskelige valg som avgjør hvor vellykket systemet blir brukt.

Mens enkelte ting er skjønnsbasert, er andre ting svart-hvitt. Om ballen er over linjen eller ei, tilhører sistnevnte kategori.

Så lenge bevissituasjonen er så krevende som den kan bli når ting settes på spissen, er det i alle fall viktig å få forelagt det grunnlaget som faktisk foreligger.

Av hensyn til oppfattelsen av fair play.

Åpenhet er det eneste svaret. Også her.