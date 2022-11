Kommentar

Nå har han kniven på strupen

PÅ KLUBBJAKT: Cristiano Ronaldo er ferdig i Manchester United.

DOHA (VG) Cristiano Ronaldo spiller ikke bare for Portugal i VM. Han spiller for sitt eget ettermæle.

Køen er lang utenfor «Press Conference Room 2» på det gigantiske konferansekomplektet QNCC, som huser pressesenteret under VM i Qatar.

Interessen for Portugals pressekonferanse har naturlig nok eksplodert som følge av nyheten om den aller største stjernen.

Rett før han skal gjøre sitt siste forsøk på å bli verdensmester, er det klart at Cristiano Ronaldo er ferdig i Manchester United.

Etter all sannsynlighet var det akkurat det han ønsket å fremprovosere, da han brukte et intervju med Piers Morgan til å frontalangripe klubben.

Hvordan strategien kommer til å slå ut for Portugals mestscorende gjennom tidene, er trolig veldig avhengig av hva som skjer de neste ukene. Den reelle markedsverdien hans er det nemlig ikke så enkelt å vurdere.

Det er grunn til å anta at den kan bli kraftig påvirket av hvilken utgave av Ronaldo vi får se i VM.

Blir det etterlatte inntrykket en luksusspiller over toppen, som ikke er i stand til å bidra nok i press-spillet, og slik sett kan bli et problem også for Portugal?

Eller blir det den iskalde avslutteren som så mange ganger har utgjort forskjellen når det virkelig gjelder?

I den stappfulle salen i Doha var det Bruno Fernandes og trener Fernando Santos som møtte opp denne gangen. På sedvanlig vis fremstod svarene fra Fernandes innstuderte og ufarliggjørende. Her handlet åpenbart alt om å fjerne brodd og fokusere på det sportslige.

Han er klar på at det er landslaget som gjelder nå, og svar på engelsk ville pressesjefen til Portugal strengt ha seg frabedt.

Men for Ronaldo er det liten tvil om at det er mer enn fremgang i ørkenstaten som står på spill. Gjennom å gå så aggressivt ut som han gjorde, velger han på mange måter å spille høyt.

En ting er det nevnte om hvilke klubber han nå kan være aktuell for. Et annet tema er hva vi skal forbinde Ronaldo med når regnskapet skal gjøres opp.

Det er hevet over tvil at Ronaldo hadde noen gode poenger om ståa i Manchester, men reaksjonene har vært mange og sterke på timingen og formen.

Det skal litt til å betale det han vil ha i lønn, og samtidig ta den risikoen for negativ garderobe-påvirkning det medfører å signere 37-åringen nå.

Hvilken toppklubb vil ta den sjansen?

Selvsagt kan ingen frata Ronaldo et CV som gjør det til en helt legitim diskusjon hvorvidt det er han eller Lionel Messi som er tidenes største spiller.

Han har vært med på å vinne 32 trofeer, og har tatt for seg både individuelt, på klubbnivå og på landslaget. For Portugal kan man bli svimmel av sifrene, da vi snakker om 117 scoringer på 191 landskamper. Han er europamester og vinner av Nations League, men den aller største drømmen er ikke oppnådd.

Likevel er det så mange haker ved Ronaldo akkurat nå, at han har ekstremt mye å bevise om han vil ha en fremtid på øverste klubbhylle etter VM.

Nå er det Ghana som venter i den første gruppespillkampen, før Uruguay og Sør-Korea er de kommende utfordringene. Gruppen er ikke enkel, men kunne også vært langt verre.

Få har et konkurransehode som Ronaldo, og et helt avgjørende spørsmål blir nå hvordan han takler det ekstra presset han setter på seg selv.

PS! Der han derimot ser ut til å slippe press, i motsetning til i andre europeiske nasjoner, er rundt diskusjonen om One Love-kapteinsbind. På spørsmål fra VG konstaterte nemlig trener Santos noe som - med all respekt å melde - ikke fremstod spesielt konsistent. Portugals trener mener at temaet er byråkratisk, og ikke gjelder ham eller spillerne. Samtidig hevder å være en ivrig forkjemper for menneskerettigheter.