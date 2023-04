To grusomme tabber i Manchester Uniteds marerittkveld: Ute av Europa League

(Sevilla – Manchester United 3–0, 5–2 sammenlagt) Diskusjonen raser om hvem som hadde mest skyld av David de Gea (32) og kaptein Harry Maguire (30) på det første tabbemålet. Men keepertabben etter pause, var det liten tvil om.

En lang ball så relativt enkelt ut å løse for den spanske målvakten, men med et grusomt touch serverte han ballen rett til Youssef En-Nesyri, som enkelt kunne sette ballen i det tomme buret.

Det var andre gangen i kampen han fikk seg et «gratis» mål i Europa League-kvartfinalen. For da David de Gea spilte ballen til midtstopper Maguire, ble han raskt omringet av tre Sevilla-spillere.

Manchester United-kapteinen signaliserte selv at han ønsket å motta ballen, men hadde tydelig ikke oversikt. Sevilla straffet feilen knallhardt, og Youssef En-Nesyri ga Europa League-kongene fra Spania en drømmestart på kampen.

– Maguire kommer til å bli slaktet for den, men jeg liker ikke den pasningen fra De Gea, skriver den tidligere Manchester United-kapteinen Gary Neville på Twitter.

– Jeg vet bare om én midtstopper i verden som ville ønsket ballen i den situasjonen og vært i stand til å håndtere det. Det er ikke Harry Maguire, sier Paul Scholes i BT Sports’ studio, uten at det fremkommer hvilken midtstopper han mener.

På 3–0-målet gikk det altså galt igjen:

– Han har reddet dem en rekke ganger, men i kveld var en av hans verste kamper i en United-drakt, sier fotballekspert Robbie Savage hos BT Sport.

Det første og det tredje målet var beskrivende for Manchester Uniteds tragikomiske baklengsmål i dobbeltoppgjøret mot Sevilla. De ledet komfortabelt 2–0 på Old Trafford, før to selvmål av Tyrell Malacia og Harry Maguire sørget for at lagene var like langt før returoppgjøret i Spania.

Og i Sevilla fortsatte det altså i samme spor med de grufulle tabbene til Maguire og De Gea.

– Manchester United trenger en ny målvakt, og har gjort det en stund. Det gir ingen mening i det hele tatt å tilby ham ny kontrakt. Det er på tide for ham å dra videre. Men det samme kunne blitt sagt om Maguire og Lindelöf. De Gea, Maguire og Lindelöf er som Bermudatriangelet BermudatriangeletBermudatriangelet er et område i Atlanterhavet kjent for en rekke forsvinninger av fly og skip under omstendigheter som fortsatt er uklare., skriver ESPN-spaltisten Mark Ogden.

– Du kunne satt Benny Hill-musikk oppå fire av fem baklengsmål, kommenterte fotballekspert Petter Veland hos Viaplay.

Manchester United-manager Erik ten Hag forsøkte å ta grep i pausen ved å bytte innpå Luke Shaw og Marcus Rashford, som begge returnerte fra skader, men den 23 år gamle midtstopperen Loic Badé nikket inn 2–0 kun ett minutt ut i andre omgang:

Gjestene forsøkte desperat å kjempe seg inn i kampen, men da David de Gea gjorde nok en grusom feil, var Europa League-eventyret over for Manchester Uniteds del.

På søndag venter Brighton i FA-cupsemifinalen på Wembley for Manchester United, som er nummer tre i Premier League når åtte kamper gjenstår.

Sevilla, som har vunnet den nest gjeveste klubbturneringen i Europa hele seks ganger siden de vant for første gang i 2006, stormer på sin side videre i turneringen.

Italienske Juventus og tyske Bayer Leverkusen er også klare for semifinale, mens Roma og Feyenoord gikk til ekstraomganger etter en sen utligning fra vertene.

Der ble det også drama:

