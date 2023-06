Kasper Hjulmand.

Hjulmand avviser dramatisk vraking: − Storm i et vannglass

Danmarks landslagssjef, Kasper Hjulmand, mener at de danske mediene overdriver dramatikken ved at han sendte Mohamed Daramy hjem fra landslagssamlingen.

NTB

– Dette er en storm i et vannglass, sa Hjulmand på pressekonferansen etter at de spilte 1-1 mot Slovenia mandag kveld.

Landslagssjefen er overrasket over hvordan vrakingen av Daramy til mandagens EM-kvalifiseringskamp har blitt et stort tema i hjemlandet.

Søndag fortalte Hjulmand på en pressekonferanse at Daramy ikke ville spille kampen i Ljubljana og at han ville holde seg hjemme i Danmark. Mandag skrev så BT at Daramy var vraket etter et «brutalt» møte med Hjulmand.

Det mener 51-åringen er helt feil.

– Han ringte meg og var veldig opprørt fordi det ikke var det som ble sagt. Han er opprørt over at personen du har snakket med har misforstått situasjonen, sa Hjulmand og vendte seg mot BT-journalisten som skrev mandagens oppslag.

Ifølge avisen skal Hjulmand ha fortalt Daramy at han kun oppfylte 2 av 12 kriterier for hva han ser etter hos en god landslagsspiller. Det mener imidlertid landslagssjefen at han aldri har sagt.

– Det er helt feil at jeg har sagt at han kun oppfyller 2 av 12 kriterier for å spille på landslaget. Jeg har fortalt ham at han har områder hvor han har absolutt toppferdigheter, og det er områder hvor han kan forbedre seg.