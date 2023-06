HELT FERDIG: Leo Skiri Østigård fikk krampe i begge leggene på slutten av kampen mot Skottland.

Nedbrutt Østigård: − Fullstendig krampe i begge leggene

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Skottland 1–2) Leo Skiri Østigård var tydelig preget etter totalkollapsen mot Skottland. I 30 varmegrader og 87 minutter gikk alt som det skulle – så sa det stopp.

– Jeg får fullstendig kampe i begge leggene idet jeg skal løpe og da blir det sånn.

– Det er helt forferdelig. Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre noe med det, men min kropp sier nei. Det er veldig skuffende og forferdelig at det skjer. Jeg vet ikke hva jeg skal si, sier en nedbrutt Østigård til VG.

I det 87. minutt sendte John McGinn en gjennombruddspasning i retning Lyndon Dykes. Østigård snappet opp ballen med en lang berøring. Mer klarte han ikke, og Dykes kunne strekke seg frem og trille ballen forbi Ørjan Håskjold Nyland.

– Det var varmt, og jeg har gjort det jeg kan for å være best mulig rustet. Jeg hopper en del og bruker mye legger, og jeg kjente etter 60 minutter at noe var på gang, forteller Østigård.

– Man kan ikke forutse når noe skal skje, og jeg er ikke en som sier at jeg vil bli byttet ut, men jeg sa ifra at jeg hadde krampe. Det er opp til dem (trenerteamet) hva de vil gjøre. Kanskje skulle jeg vært tydeligere, bedømmer stopperkjempen.

Etter kampen har byttene Ståle Solbakken gjorde blitt kritisert. Landslagssjefen slår fast at Østigård ikke ba om å bli byttet av, men innrømmer at de var klar over krampene.

– Det som kunne vært gjort annerledes, er at Leo ble byttet i stedet for Aursnes, hvis man ser i bakspeilet. Leo signaliserte ikke på det tidspunktet at han ville ut, men han fikk jo dobbelt krampe, forteller Solbakken.

I intervjusonen var Østigård tydelig preget av utfallet.

– Var det din verste opplevelse på en stund?

– Uten tvil. Vi har full kontroll og kan ri det i land. Det er egentlig en perfekt avslutning der man trives, men som sagt så klarer jeg ikke å bevege meg. Det kan hende folk tror jeg lyver, men det gjør jeg virkelig ikke. Jeg ønsker å gi alt for Norge, og det har jeg alltid gjort. Når det sier stopp, tar krampen meg, dessverre, sier Østigård.

Leggene til Napoli-stopperen takket for seg på Skottlands første mål, og bare ett minutt senere kom det andre. Lagkameratene gir Østigård ingen skyld for at det til slutt gikk som det gikk:

– Han fikk noen kramper, men det står ikke på han. Dette står på laget. Så jeg gidder ikke å høre noe mer om Leo. Det er oss som lag det står på, sier kaptein Martin Ødegaard.

– Det er veldig kjedelig for han. Han har to tømmerstokker i leggene og det sier bare stopp, sier Ørjan Håskjold Nyland.

Nå står Norge med bare ett poeng på sine første tre kamper i EM-kvalifiseringen. Mye tyder nå på at Ståle Solbakkens menn, i beste fall, får en EM-sjanse gjennom et Nations League-playoff.