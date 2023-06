IKKE LYSEBLÅ: Declan Rice blir ikke Manchester City-spiller.

Medier: Manchester City trekker seg fra Rice-forhandlingene

En avgjørelse rundt Declan Rice sin neste klubb nærmer seg. Nå gir Manchester City opp kampen med Arsenal.

City avslutter interessen for Rice etter at West Ham avslo et bud på godt over 1,2 milliarder kroner.

I tillegg har Arsenal kommet med et tredje bud som de lyseblå ikke ønsker å overgå. Det skal totalt ligge på rundt 1,44 milliarder kroner. Det melder blant andre Sky Sports.

Samme avis får opplyst at «The Gunners» fremdeles er i forhandlinger med West Ham etter rekordbudet. Summen skal ikke være et problem, men West Ham skal ønske større og færre utbetalinger enn det Arsenal først har tilbudt.

Budet overstiger Arsenals forrige overgangssum. I 2019 betalte de rundt 980 millioner kroner for Nicolas Pépé.