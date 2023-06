SKUFFET: Stabæk-spiller Smilla Vallotto fikk ikke mulighet til å vise seg fram for en plass i VM-troppen til Sveits.

Vallotto (19) fikk VM-sjansen stoppet av Stabæk: − Fullstendig latterlig

Fotballspiller Smilla Vallotto var sterkt ønsket av Sveits i forberedelsene til VM. Det sa Stabæk nei til.

Kortversjonen Det sveitsiske fotballandslaget ønsket å gi Stabæk-spiller Smilla Vallotto (19) sjansen til å spille seg inn i en VM-tropp på pre-camp i slutten av juni.

Stabæk nektet å frigjøre Vallotto til landslagsoppdrag før 2. juli, på grunn av at klubben er i sesong.

Klubben følger Fifas retningslinjer for klubber i sommersesong, og vil derfor ikke frigjøre spilleren før 2. juli.

Det reagerer spillerens far, Emmanuel Vallotto, og agent Jens Wenzl, kraftig på.

Stabæk prøvde å komme til enighet med det sveitsiske fotballforbundet, men mislyktes.

Vallotto har sveitsisk, italiensk og norsk statsborgerskap og fikk debuten på det sveitsiske A-landslaget i februar. Vis mer

– Noen egosentriske valg gjør at hun er blitt tatt som gissel. Det er en veldig bisarr situasjon. Ingen forstår hvorfor de gjorde det, annet enn at det bare er for å si: «Vi er Stabæk, men vi tenker som Barcelona», innleder pappa Emmanuel Vallotto til VG.

Dette er saken:

Stabæk-spiller Smilla Vallotto, som både har sveitsisk, italiensk og norsk statsborgerskap, ble tatt ut på A-landslaget til Sveits i februar i år.

Der viste hun kvaliteter som gjorde at landslagstrener Inka Grings hadde ønske om å hente henne inn til samling i slutten av juni, for å vurdere om hun var god nok for troppen til VM i juli.

Fifa har gitt anbefalinger om å frigjøre spillere til landslagsoppdrag fra 23. juni, men dette gjelder i hovedsak europeiske ligaer med høst/vår-sesong.

Stabæk følger retningslinjene satt for serier som er i sommersesong – der 10. juli er satt som en påbudt dato, om ikke klubb og forbund har avtalt noe annet.

OPPRØRT: Pappa Emmanuel Vallotto. Her sammen med datteren i landslagssammenheng.

Både Smilla Vallotto, Emmanuel Vallotto og agent Jens Wenzl er skuffet over at Stabæk ikke kom til enighet med Sveits for å gi angrepsspilleren en sjanse til å kjempe om en plass i VM-troppen.

Pappa Vallotto kaller situasjonen «diskriminerende» og hevder at det aldri ville skjedd om Vallotto var norsk landslagsspiller.

– Det er ikke noe logikk i det. Jeg forstår det bare ikke, sier han og påpeker at klubben både ville fått synlighet i VM-sammenheng og tjent penger, om Vallotto kom seg til VM.

Selv er spilleren lei seg over klubbens beslutning, men understreker at hun har respekt for valget.

– Det er veldig kjipt og skuffende. VM er ikke noe som er hvert år, som gjør det ekstra seigt, men jeg skjønner at man må se to sider av saken, sier Smilla Vallotto til VG.

I e-post-utvekslinger mellom Stabæk og Sveits’ landslagsledelse, som VG har fått tilgang på, er ordlyden at dersom landslagstrener Inka Grings ønsket å ta ut Vallotto til VM, måtte de se henne spille i Stabæk.

Det reagerer pappa Vallotto på.

– Det er veldig arrogant. Og på toppen av det, må datteren min betale prisen for dette maktspillet. Det er veldig motsigende. Klubben hevder å være et lag som utvikler unge spillere, men når muligheten oppstår, kapper de av henne beina, sier han.

Vallotto får støtte av spillerens agent, Jens Wenzl, som har fungert som et mellomledd for partene.

– Det er trist at det er null forståelse for at landslaget må se hvordan spilleren ligger an i forhold til de andre som vurderes for VM-troppen, sier Wenzl til VG.

ANDRE RETNINGSLINJER: Sportssjef Kim André Pedersen forklarer hvorfor Stabæk ikke sendte Vallotto til samling.

Sportssjef i Stabæk, Kim André Pedersen, er blitt forelagt kritikken.

– Vi har stor respekt for Emmanuel sine betraktninger og at han er skuffet og frustrert, og vi synes det er veldig synd at han bruker de ordene han bruker, sier Pedersen.

Han forklarer hvorfor Stabæk har tatt de valgene som de har gjort.

– Vi har veldig forståelse for at Smilla har lyst å reise på pre-camp i Sveits, men samtidig er vi opptatt av retningslinjene til våre egne spillere, våre konkurrenter og Toppserien. Vi er i en konkurranseperiode. Det er utgangspunktet vi følger og som er retningslinjene fra Fifa, sier Pedersen.

Pedersen påpeker at klubben prøvde å komme til enighet med fotballforbundet i Sveits, men at det ikke har latt seg gjøre da forbundet ikke ønsket en alternativ løsning.

– Vi har vært fleksible på å slippe Smilla, blant annet i den uken vi har vært gjennom nå, som er et tidligere tidspunkt enn Fifas retningslinjer, men det ønsket ikke forbundet. Vi har forsøkt å fasilitere, men samtidig forholdt oss til de kjørereglene som er, sier han.

Sportssjefen har informert Sveits om at Vallotto kan møte til potensiell VM-tropp fra 2. juli, på lik linje som alle andre klubber i Norge med sine respektive VM-spillere.

VG har prøvd å nå det sveitsiske fotballforbundet for en kommentar, men har ikke lykkes i det.

STORE MÅL: Vallotto har spilt i Stabæk i tre år. Nå drømmer hun om klubbspill i utlandet.

Som et siste grep i å få VM-drømmen realisert, sendte pappa Vallotto en forespørsel om å terminere datterens kontrakt, men dette ble også avslått av Stabæk.

– Spilleren er over 18 år, og argumentene i termineringen er ikke gyldig, sier Pedersen.

Vallotto er på utgående kontrakt, og om man skal tro pappa Vallotto, er det lite som tyder på at angrepsspilleren fornyer kontrakten.

– Vi kan ikke akkurat si at tillit er fundamentet i arbeidsforholdet. Det er fullstendig latterlig, sier Vallotto.

Sportssjefen understreker at han har hatt jevnlig dialog med Smilla Vallotto.

– Vi har en god og ryddig tone rundt saken, sier Pedersen.