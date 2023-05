Gabriel Martinelli og Oleksandr Zintsjenko er ute med skader resten av sesongen.

Arsenal-stjerner mister resten av sesongen: − Ganske stygg skade

Arsenal-trener Mikel Arteta bekrefter at både Gabriel Martinelli og Oleksandr Zintsjenko vil være ute av spill resten av sesongen.

– Gabi (Martinelli) har en ganske stygg skade. Han vil minst være ute i et par uker. Alex (Zintsjenko) har en skade i leggen og vil ikke være i stand til å spille de neste kampene våre, sa Arteta på fredagens pressekonferanse.

Arsenal møter Nottingham Forest (b) og Wolves (h) i sine to siste seriekamper. «Gunners» ligger på annenplass på tabellen, fire poeng bak ledende Manchester City.

Likevel har ikke Arteta gitt helt opp drømmen om seriegull.

– Vi har vist hva vi er gode for denne sesongen. Vi er fortsatt der. Med to kamper igjen kan vi fortsatt bli mestere over det sannsynligvis beste laget i Premier League, sa spanjolen.

City trenger bare én seier til for å sikre seriegullet. De møter Chelsea (h), Brighton (b) og Brentford (b) i de tre siste kampene.

