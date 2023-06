ÅPNER SAK: UEFA åpner sak blant annet mot Roma-trener José Mourinho, som skjelte ut dommer Anthony Taylor (t.h.) etter kamp.

Mourinho slaktes for oppførselen: − Smitteeffekten du får dønn fasit på

Tidligere toppdommer mener det er ingen unnskyldning for oppførselen til Roma-trener José Mourinho og mener han har store deler av skylden for dommerangrepet på flyplassen i Budapest.

Kortversjonen José Mourinho kalte hoveddommer Anthony Taylor en «jævla skurk» i parkeringskjelleren etter Europa League-finalen.

UEFA skal granske flere hendelser fra finalen, blant annet Mourinhos fornærmende språk mot dommeren

Taylor og hans familie ble utsatt for angrep og hets på flyplassen i Budapest

Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg mener Mourinhos oppførsel er en stor del av årsaken til angrepet på flyplassen Vis mer

Videoene som har sirkulert av José Mourinho etter tapet i Europa League-finalen mot Sevilla har fått massiv kritikk. I parkeringskjelleren skjelte han ut hoveddommer Anthony Taylor ved å blant annet kalle ham en «jævla skurk».

– Det er totalt mangel på alt, sier tidligere toppdommer Per Ivar Staberg til VG.

– Selvfølgelig er han skuffet for å tapt finalen, men det er over en time etter kampen, da er det ingen unnskyldning. Sorry, Mourinho. Det er en skam over klubben, seg selv, byen og idretten.

Fredag ble det kjent det europeiske fotballforbundet (UEFA) skal granske en rekke hendelser fra Europa League-finalen. Blant situasjonene som skal granskes er fornærmende språk fra Mourinho mot en av dommerne.

– Det er på sin plass. Sånn type oppførsel kan vi ikke ha, sier Eliteserien-dommer Svein Oddvar Moen til VG om UEFA som åpner sak mot Mourinho.

– Vi gjør alle feil valg i fotballen som kunne vært gjort annerledes. Det handler om å vise hverandre respekt. I kampens hete forstår alle en spontanreaksjon, men det er ikke dette dét handler om, fortsetter toppdommeren.

Info De ti punktene som skal granskes: Anklager mot Sevilla: Invasjon av spillfeltet

Kasting av gjenstander

Fyring av bluss

Upassende oppførsel av laget Anklager mot Roma: Fornærmende språk mot en dommer (José Mourinho)

Kasting av gjenstander

Fyring av bluss

Skadehandlinger

Upassende oppførsel av laget

Forstyrrelser på tribunen Vis mer

Da Taylor skulle dra hjem fra finaleplassen Budapest torsdag, sammen med sin datter og kone, ble de utsatt for enorm hets og angrepet av supportere.

– Trist hele opplegget i 2023 at det er sånn, sier Moen.

Men Moen er opptatt av at fotballverdenen ikke skal la seg blende av én hendelse.

– Det er viktig å fokusere på alt som er bra. Det er enorm mye gode folk i idretten. Vi må ikke svartmale dette fordi enkeltindivider får oppmerksomhet. Vi må fremsnakke idretten og ta vare på hverandre.

I videoen kan man se Taylor og familien skynde seg for å komme i sikkerhet, mens fans roper etter dem, og kaster både væske og en stol etter dem. I en video ser man datteren til Taylor gråte, mens de forsøker å komme seg gjennom folkemengden.

Per Ivar Stavberg er knallhard på at flyplass-episoden er et resultat av oppførselen til Mourinho.

– Det er smitteeffekten du får dønn fasit på. Det er helt forferdelig bilder, det er bilder vi i Europa ikke har sett før. Ikke i internasjonal sammenheng, sier Stavberg.

– Hvis ikke den type oppførsel blir påtalt med en straff, så er fotballen tapt. Såpass til tiltro må vi ha til organene i UEFA at de gir en straff som svir for Mourinho og klubben. Det må bare komme.

– Jeg er så lei meg på vegne av Anthony Taylor. Jeg håper det ikke skjer igjen, sa Manchester Citys manager, Pep Guardiola, på fredagens pressekonferanse før FA-cupfinalen mot Manchester United på lørdag.

Den offisielle dommerforening i England (PGMOL) har også kommet med en uttalelse etter at videoene har kommet ut.

«Vi er forskrekket over den urettferdige og avskyelige hetsen rettet mot Anthony og familien hans, mens de forsøker å komme seg hjem etter finalen. Vi vil fortsette med å gi vår fulle støtte til Anthony og hans familie».