Aymeric Laporte kan være på vei bort fra Manchester City.

The Athletic: City aksepterte Saudi-bud på Laporte fra Ronaldos klubb

Manchester City har akseptert et bud på midtstopper Aymeric Laporte fra det saudiarabiske laget Al-Nassr, melder The Athletic.

NTB

Nettstedet skriver at 29-åringen skal være åpen for muligheten for en overgang til den hardtsatsende ligaen.

Laporte spilte kun tolv kamper i Premier League sist sesong. Han har to år igjen av kontrakten.

Al-Nassr har fra før Cristiano Ronaldo i stallen. Tidligere i sommer kom spillere som Sadio Mané, Marcelo Brozovic og Seko Fofana.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post