Megan Rapinoe spiller avskjedskamp for USA i september.

Rapinoe avslutter USA-karrieren i september

USA-stjernen Megan Rapinoe (38) ikler seg landslagstrøya for siste gang i en treningskamp mot Sør-Afrika i Chicago 24. september.

NTB

Med det stopper hun på imponerende 203 kamper for sitt land. Rapinoe debuterte for USA i 2006 og har vunnet to VM-titler (i 2015 og 2019).

38-åringen spilte også i årets verdensmesterskap i Australia og New Zealand. Da var det allerede klart at hun legger opp som fotballspiller etter årets sesong.

«Det er med en følelse av fred og takknemlighet at jeg har bestemt meg for at dette blir min siste sesong i denne vakre idretten. Jeg kunne aldri ha forestilt meg måten fotball skulle forme og endre livet mitt på for alltid», skrev hun i et i Instagram-innlegg i juli.

Rapinoe har ved siden av innsatsen på banen markert seg gjennom sitt arbeid for LHBT+-rettigheter og likelønn. Hun er en av 14 amerikanske fotballspillere som har nådd milepælen 200 landskamper.

