Burnley og Aston Villa møttes i Premier League søndag.

Aston Villa-lagbussen angrepet etter Premier League-kampen mot Burnley

Lagbussen til Unai Emerys Aston Villa ble truffet av en murstein på vei hjem fra bortekampen mot Burnley i Premier League søndag. Sistnevnte fordømmer angrepet.

Lancashire-politiet opplyser at bussen ble truffet mens den kjørte på M65 i retning Birmingham. Ingen ble skadd etter hendelsen.

I et innlegg på X går Burnley ut og kritiserer hendelsen.

– Burnley er forferdet av nyhetene om at Aston Villas lagbuss ble angrepet på M65 etter kampen. Vi er lettet over å høre at ingen kom til skade. Vi fordømmer sterkt slik oppførsel og vil bistå Lancashire-politiet i arbeidet med å finne de ansvarlige, skriver klubben.

Oppgjøret mellom Burnley og Aston Villa endte med 3-1-seier til gjestene etter mål fra Matty Cash (2) og Moussa Diaby.

