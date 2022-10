Aktivisten Peter Tatchell, her fra en protest ved Aston Halll i Birmingham før samveldelekene.

LHBT+-aktivisten Peter Tatchell satt fri etter pågripelse i Qatar

Menneskerettighetsaktivisten Peter Tatchell (70), som ble arrestert i Qatar, er løslatt.

Mats Arntzen

NTB

Klokken 14.34 skriver han at han har blitt satt fri av det qatarske politiet etter bistand fra det britiske konsulatet.

– Det har vært noen travle timer med tidenes første LHBT+-protest i Qatar i forkant av verdensmesterskapet. God service fra Danielle og de ansatte ved det britiske konsulatet. Takk, skriver han på Twitter.

Australieren sier i en video at han skal dra videre til flyplassen etter han ble satt fri. Han ble holdt hos politiet i 45 minutter, opplyser han.

Menneskerettighetsaktivisten skal ha protestert utenfor nasjonalmuseet i Doha da han ble arrestert, opplyser Peter Tatchell-stiftelsen i en pressemelding.

Det skjer kun 26 dager før fotball-VM starter i Qatar, og stiftelsen poengterer i pressemeldingen at dette er «bevis for at landet driver med sportsvasking for å bygge opp imaget internasjonalt».

Stiftelsen har lagt ut et bilde av at Tatchell står ikledd en hvit t-skjorte med teksten #QatarAntiGay og et skilt hvor det står «Qatar arresterer, fengsler og utsetter LHBT-personer for konvertering».

Senere har de også retweetet en melding fra engelske Metro om at 70-åringen er arrestert etter markeringen.

Tatchell er født i Australia, men har vært britisk statsborger siden 1989. Han har i mange år kjemet aktivt for menneskerettigheter, og er mest kjent for arbeidet med LHBT+-menneskers rettigheter.

Hendelsen skjer dagen etter at qatarske myndigheter, ifølge Human Rights Watch (HRW), har anholdt og mishandlet skeive bare uker før fotball-VM starter. Myndighetene benekter påstandene.

Både HRW og Amnesty har de siste ukene på nytt uttrykt bekymring for behandling av gjestearbeidere og LHBT-grupperinger i Qatar, under en måned før VM i fotball for menn starter, skriver Reuters.

Selv om homofili er ulovlig i golfstaten, har arrangørene av det sterkt kritiserte fotballmesterskapet sagt at alle – uansett seksuell legning – er velkomne til Qatar og at de kan føle seg trygge.