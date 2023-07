TAUS OM LSK: Gaute Helstrup ønsket ikke uttale seg om Lillestrøm-ryktene da han møtte pressen etter tapet for Rosenborg, søndag.

Helstrup nekter å kommentere trenerfremtiden

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Tromsø 2–1) Gaute Helstrup (47) vil ikke garantere at han er Tromsø-trener ut sesongen. TILs suksesstrener er angivelig på Lillestrøms radar.

Det meldte TV 2 søndag og Romerikes Blad har tidligere omtalt det samme.

Noen timer etter tapte Tromsø 2–1 på Lerkendal stadion for et hardt presset Rosenborg-lag i bunnen av tabellen. «Gutan» beholder medaljeplassen i tetsjiktet, men om de får beholde Helstrup som sjef er heller usikkert.

Nordlys, TV 2 og VG sitter alle på opplysninger om at det vil koste Lillestrøm rundt én million kroner å kjøpe ut 47-åringen.

– Hvordan er det for deg at Lillestrøm lusker i sivet og angivelig vil ha deg som trener?

– Nei, jeg har fullt fokus her. Det er der hodet mitt er. De tingene der orker jeg ikke kommentere i det hele tatt, sier Helstrup til VG på Lerkendal.

– Er du 100 prosent sikkert Tromsø-trener ut året?

– Godt forsøk. Som jeg sier, jeg svarer på TIL-spørsmål.

Han var svært skuffet etter at laget hans hadde mistet poeng og seiersmulighet på Lerkendal. For etter en mindre god førsteomgang spilte de Rosenborg lave i del to, fikk utligning og skapte sjanser – men Malick Diouf dro på seg to gule kort, ett for å dra av trøyen etter scoring – og ett for albuebruk i duell med RBK-er Leo Cornic.

Med ti mot elleve snudde kampen fra TIL-trøkk til Rosenborg-overtak og Svein Maalen på motsatt trenerbenk kunne i stedet se at hans lag fikk de første poengene under hans regjeringstid som vikarsjef for trønderklubben.

Lillestrøm slo Sandefjord 4–2 på Åråsen i første kamp etter Geir Bakkes tid som sjef. Nå vil de friste Helstrup, som har hatt suksess med trebackslinje i Tromsø – samme system som allerede er innarbeidet i spillergruppen på Romerike, til å flytte sørover.

– Jeg har ikke lyst til å kommentere trenere under kontrakt med andre klubber. Jeg må fokusere på prosessen, sier sportssjef i Lillestrøm Simon Mesfin til VG på spørsmål om den omtalte interessen rundt Helstrup.

LSKs Styreleder Morten Kokkim er mer åpen:

– Han passer ikke ugreit inn, for å si det sånn. Han passer godt til det vi vil gjøre her, sier han til TV 2.

