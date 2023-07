NY KONTRAKT: Thelo Aasgard, her etter seieren borte mot Luton i Championship i september i fjor.

Aasgaard skrev ny Wigan-kontrakt

Den engelskfødte norske fotballspilleren Thelo Aasgaard (21) har blitt enig med Wigan om en ny avtale. Den strekker seg til sommeren 2028.

Aasgaard skrev proffkontrakt med den engelske League One-klubben i 2020 og har siden spilt 93 kamper for de blå- og hvitstripete. Nå forlenges den til 2028, opplyser Wigan på sine nettsider.

21-åringen har scoret ni mål og bidratt med fem målgivende pasninger. I fjor var han en del av en Wigan-tropp fylt med kaos. Klubben slet flere ganger med å betale sine ansatte i tide.

Det førte til at de må starte kommende sesong med fire minuspoeng. Wigan rykket i fjor ned fra mesterskapsserien til League One på nivå tre i det engelske ligasystemet. Klubben fikk i juni nye eiere.

Aasgaard, som har norsk far, er født i England, men har spilt flere kamper for aldersbestemte landslag i Norge. Han var sist i aksjon for U20-landslaget i mars tidligere i år.