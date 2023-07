OVERRASKET: Ivar Hoff har vært spiller, styremedlem, oppmann og trener i Lillestrøm. Han svært overrasket over overgangen til Geir Bakke.

Slik reagerer Fotball-Norge på sjokkovergangen til Geir Bakke: − Man blir lamslått

Geir Bakkes (53) overgang fra Lillestrøm til Vålerenga tok «alle» på sengen. Lillestrøms trenerlegende Ivar Hoff (75) sier han er lamslått.

Kortversjonen Fotballtrener Geir Bakkes (53) overgang fra Lillestrøm til Vålerenga har blitt sluppet som en bombe over Fotball-Norge.

LSK-helten Ivar Hoff (75) reagerer med overraskelse. Han sier at «man blir lamslått».

Bakke, som hadde kontrakt med Lillestrøm til 2027, kjøpes ut av Vålerenga for flere millioner kroner, ifølge VGs opplysninger.

Omgivelsene rundt Vålerenga er positive til overgangen. Vis mer

– Lillestrøm fikk den rett i trynet. Man blir lamslått, rett og slett. Man så opp til Geir Bakke som et stort, flott menneske. Jeg vet at han fikk godt betalt i Lillestrøm, og da har han vel fått tredoblet i Vålerenga. Det er bare antagelser.

Det svarer Ivar Hoff på spørsmål om hva han tror de på Åråsen føler nå etter det som må beskrives om en av tidenes sjokkoverganger i norsk fotball.

Ifølge VGs opplysninger må Vålerenga ut med flere millioner for å kjøpe fri Bakke. Treneren hadde en kontrakt ut 2027 med gultrøyene.

SJOKKOVERGANG: Geir Bakke går fra Lillestrøm til Vålerenga.

– Hvor stort er det at en hovedtrener går fra Lillestrøm til Vålerenga?

– Det er ikke noe som overrasker mer i fotballen. Man blir vekket i nuet, men det er ingenting som er overraskende lengre, sier Hoff.

– Dette kan vel neppe ha vært ønsket til de øverste lederne på Åråsen?

– Han har gjort det ekstremt bra. Er du gæren? Han har løftet dem fra et nedrykkslag i Eliteserien, via OBOS-ligaen, til et sterkt og stabilt lag i Eliteserien. Hele Norge ser på Lillestrøm på en annen måte enn før og det er takket være Geir Bakke, sier Hoff.

Og hos Klanen, Vålerengas uavhengige supporterklubb, er de positive.

– Umiddelbart tenker jeg at det er en veldig bra greie. Geir Bakke er en Vålerenga-mann, og var en viktig ressurs under Rekdals tid. Den gang fikk han mindre kred enn han fortjente, og nå har han sjansen til å bevise seg som hovedtrener i Vålerenga, sier talsperson Christian Arentz til VG.

Arentz påpeker at Vålerenga ikke har bekreftet nyheten selv ennå.

Info Dette er fotballtreneren Geir Bakke Alder: 53 år (23. oktober 1969)

Fra Rælingen

Klubber som trener: Skjetten (1998-99), Vålerenga (assistent, 1999-2005), Moss (2006-08), Stabæk (assistent, 2009-11), Kristiansund (2012-13), Molde (assistent, 2014), Sarpsborg (2015-19), Lillestrøm (2020-23), Vålerenga (2023-)

Meritter som trener, Sarpsborg: Seriebronse (2017), gruppespill i Europaligaen (2018), tapende cupfinalist (2015, 2017)

Lillestrøm: Opprykk til Eliteserien (2020), to fjerdeplasser (2021 og 2022) og tapende cupfinalist (2022/23)

Kåret til årets trener i 2017 av Norsk Fotballtrenerforening.

Posisjon som spiller: Forsvarer

Klubber som spiller: Strømmen (1987-90 og 1992), Bærum (1991), Kongsvinger (1993-94), Stabæk (1995–97)

Aktuell: Forlater jobben som hovedtrener i Lillestrøm for å ta over Vålerenga. Kilde: NTB. Vis mer

– Hvordan føles det å hente treneren til Lillestrøm?

– Det er bare ekstra moro, det. Det er en VIF-mann som har surret bort noen år der borte, og nå kommer han hjem for å bevise at han kan lykkes med Vålerenga, sier Arentz.

– Hvis det stemmer at Geir Bakke er klar, er det absolutt en av de beste kandidatene vi kunne fått med norsk pass, legger han til.

COMEBACK: Geir Bakke har bakgrunn som assistenttrener for Vålerenga. Her i 2001.

Vålerenga-helten Vidar Davidsen visste ikke om sjokkovergangen da VG slo på tråden. Også han er positiv:

– Det var veldig overraskende for meg. Geir har gjort en god jobb omkring og er et spennende valg for Vålerenga, sier Davidsen til VG.

– Det er vanskelig å si hva Vålerenga tenker, det blir spennende å høre. Han har et bra renommé, både fra Sarpsborg og Lillestrøm. Han har stått for fotball i LSK som har vært annerledes enn hva Vålerenga har når det kommer til type fotball de spiller, spillertyper og så videre. Det blir spennende å se hvordan han tenker å forme laget i Vålerenga, fortsetter han.

Vidar Riseth, som har spilt for Lillestrøm og vært innom som trener i Vålerenga, kaller det «en veldig god signering for Vålerenga, men et stort tap for LSK».

Han og Bakke spilte sammen i Kongsvinger.

– Jeg visste ingenting: Han går fra største rivalen og over til den andre. Jeg tror det er mange som er blitt overrasket over denne nyheten. Man ser hva han har fått til i Lillestrøm, der han snudde skuten. Det har jeg stor tro på at han kommer til å gjøre med Vålerenga også, sier Riseth.

