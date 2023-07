Christopher sluttet som dommer etter skandalekamp – slakter NFFs håndtering

– Vi synes det er trist å høre at hans opplevelser med dommergjerningen har medført at han har gitt seg som dommer. Det er vårt klare mål at dommerne skal ha trygghet rundt sin viktige rolle i fotballfamilien. Vi har ansvar for svært mange knyttet til vår aktivitet, og ser at vi hele tiden må forsterke vår innsats for økt trygghet og sikkerhet for alle som deltar.

– Vi har forståelse for at det er ulike syn på hva som er hensiktsmessige reaksjoner i form av sanksjoner og straff for uønsket adferd ved fotballkamper. Alle fotballkretser i landet benytter et felles nasjonalt reglement for behandling av slike saker.

– Som saksbehandlende instans for hendelser ved kamper i vår krets er vi avhengig av å få samlet inn all tilgjengelig informasjon fra de berørte parter direkte. I den tiden vi samler inn fakta og beskrivelser av hendelser, som skal benyttes i vår saksbehandling følger vi en linje hvor vi ikke ønsker omtale av enkeltepisoder media. Dette da slik omtale kan påvirke de forklaringer vi får inn.

– Trusler, sjikane og vold ifbm idrettsarrangementer er et samfunnsproblem, og verken klubbene eller fotballkretsen kan løse de utfordringer man står ovenfor alene.

– Vi er av den oppfatning at arbeidet med å forebygge uønskede hendelser, og derved ansvaret, må deles mellom lag/klubb, fotballkretsen og gjerne andre ressurser f.eks. i bydel og i de mest alvorlige tilfeller politiet.

– Det må allikevel være slik at lag som har vært involvert i uønskede hendelser må ta sin del av ansvaret for å unngå uheldige episoder i fremtidige kamper de skal delta i. Vi ønsker selvsagt å bistå klubbene i dette, og har innført et tilbud om kostnadsfri bruk av kretsens trygghetsverter som ekstraressurser ved kampgjennomføring. Det er et tiltak som ble innført høsten 2022, og som har hatt god effekt. Dette i kombinasjon med bruk av ekstra ressurser for å bistå dommerne i kamper hvor det er fremkommet bekymringsmeldinger eller annet som tilsier behov er deler av økt innsats fra vår side.