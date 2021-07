Braut Tjåland kopierte fetter Haaland – scoret i Molde-debuten

(Spjelkavik - Molde 1–4) Albert Braut Tjåland (17), fetteren til Erling Braut Haaland (21), debuterte for Molde. På overtid scoret han sitt første mål for klubben.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG oppdaterer saken.

Braut Tjåland kom seg gjennom Spjelkavik-forsvaret, og alene med keeper var 17-åringen sikker og trillet inn 4–1.

Dermed kopierte han Braut Haaland, som også scoret i sin Molde-debut. Det kom i april 2017 mot Volda. Også det i cupen.

Braut Tjåland signerte for Molde sommeren 2020, etter en overgang fra Bryne.

les også Haalands fetter Albert (16) har signert for Molde

Braut Tjåland ble byttet inn til sin Molde-debut etter 83 minutter i cupkampen mot Spjelkavik. Han trengte altså ikke mer enn omtrent ti minutter på å score sitt første for klubben.

Han stiller seg i rekken av gode fotballspillere i familien. Jonatan Braut Brunes (20) spiller for Lillestrøm, og scoret to mål i deres cupkamp lørdag. Søsteren hans, Emma Braut Brunes (17), spiller for Klepp i Toppserien. Både Jonatan og Emma er også fettere av Braut Haaland.

ISKALD: Albert Braut Tjåland trillet ballen forbi keeper og i mål. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Tidligere i kampen hadde Magnus Grødem, David Fofana og Ola Brynhildsen gitt Molde en 3–0-ledelse. Øyvind Wilmann Heia reduserte for Spjelkavik tre minutter før slutt, men Braut Tjåland drepte all spenning tre minutter på overtid.

Dermed er Molde videre til andre runde av cupen.