Ødegaard av med skade - Arsenals femte strake serieseier

(Arsenal-Aston Villa 2–1) Martin Ødegaard (23) var banens beste da hjemmelaget var desidert best i første omgang, men måtte forlate banen litt skadeplaget - antakelig i ankelen - 10 minutter før slutt.

Rett etter at lagkamerat Gabriel Martinelli med sitt 2–1-mål i 77. spilleminutt ble matchvinner for fortsatt serieledende Arsenal. London-laget har med seieren over Aston Villa vunnet sesongens fem første kamper i Premier League.

Martin Ødegaard, Arsenals norske kaptein, var ikke bare kongen av midtbanen - men også banens regent - før Gabriel Jesus endelig sørget for 1–0 til hjemmelaget på Emirates Stadium i London.

«Endelig» fordi Ødegaards Arsenal til da hadde vært det nær totalt dominerende laget. Steven Gerrards Aston Villa virket som en lilleputt sammenlignet med «The Gunners». Det tok ikke slutt etter at Gabriel Jesus på en typisk målscorers vis hadde tatt hånd om en meget svak retur fra Aston Villa-keeper Emiliano Martínez.

I første omgangs siste sekunder kunne helt klart Gabriel Martinelli blitt kreditert 2–0, hvis det ikke hadde vært for samme Martínez - som i full strekk reddet som det han ikke var ved 1–0: God keeper.

Over til andre omgang.

Den startet Arsenal i en slags sløvhetens tegn, sammenlignet med kvalitetsnivået de første 45 minuttene. Aston Villa fikk et og annet spillerom, som følge av avtagende Arsenal-intensitet. Martin Ødegaard slumset med et par-tre pasninger, lagkameratene kom ikke til de spisse avslutningene de vasket frem før pause.

Martínez hindret 2–0, igjen med en full strekk-redning, og festet kvelertak (!) på Gabriel Jesus ette en annen inngripen, uten at dommeren syntes det gjorde noe. Kort sagt, en høyintensiv og underholdende fight. Med serielederen i førersetet, om enn på vaklende grunn med tanke på ett måls ledelse - og vel å merke 18–2 i skudd (8–1 på mål) - med gjenstående 25 minutter.

I henhold til statistikken har det «alltid» blitt scoret tre mål i kampene mellom Arsenal og Aston Villa.

Da foretok Mikel Arteta sitt første spillerbytte. Tomiyasu kom inn for Ben White. To minutter senere gikk Martin Ødegaard ned for telling etter en brutal takling fra Aston Villas kaptein John McGinn, som fikk gult kort for den - støvelknottene i Ødegaards ankel.

McGinn ble byttet ut, inn kom Douglas Luiz. Det første han fikk gjøre var å ta et hjørnespark. Det skrudde han like godt rett i mål bak Arsenal-keeper Aaron Ramsdale. Han ble hindret i å rykke ut av Aston Villas Boubacar Kamara. Dommer Robert Jones sjekket med sitt VAR-rom, men fikk til svar «ikke noe galt».

Steven Gerrard og Aston Villa var en stund i paradis. Men hvor lenge? Ikke lenge. Snaut tre minutter senere (151 sekunder) hentet Bukayo Saka ballen ned fra lufta ute på høyre kant, sendt den tilbake mot venstre kant - til Gabriel Martinelli.

Som smalt inn 2–1.

Umiddelbart etter at jubelen var stilnet, måtte Martin Ødegaard forlate banen - åpenbart med en liten skade som følge av McGinn-taklingen, understreket av en shit-grimase. Emile Smith Rowe erstattet ham.