TILBAKE TIL NORMALT: Erling Braut Haaland scoret etter straffebommen.

Haaland med straffebom til enorm jubel – så straffet han Bayern knallhardt

MÜNCHEN (VG) (Bayern München - Manchester City 0–1, 0–4 sammenlagt – kampen pågår) Erling Braut Haaland (22) viste seg fra sin menneskelige side med sin første straffebom i lyseblått – før han igjen straffet Bayern München knallhardt.

Da han blåste straffesparket over i første omgang, ble det møtt med enorm jubel fra hjemmefansens harde kjerne rett bak mål.

Nordmannen kunne imidlertid le sist. I andre omgang fikk han pasningen fra Kevin De Bruyne i drømmeposisjon, og Bayern-stopper Dayot Upemacano mistet fotfestet på verst tenkelig tidspunkt.

Det straffet nordmannen knallhardt og banket ballen i det tyske nett-taket. Kampen pågår fortsatt og du kan følge den i VG Live, men Manchester City er på vei mot et nytt stevnemøte med Real Madrid i semifinalen av Champions League.

SOFTWARE MALFUNCTION: Erling Braut Haaland bommet på sitt første straffespark siden april 2021.

Hvorfor bommet han?

Så, mer om den sjeldne straffebommen: Kanskje var det Leon Goretzka som satte Haaland ut av spill?

En gjenstand ble kastet fra tribunen, den landet mellom nordmannen og målet. Goretzka gikk sakte og sikkert bort for å fjerne det da Haaland egentlig sto klar til å skyte.

Geir Jordet er anerkjent verden over for sin forskning på straffesparket. Han skriver til VG at han var noe så sjeldent som «sikker» på nordmannen kom til å bomme.

– Det var masse forstyrrelser i forkant, sier han.

Det er i tillegg til det enorme presset i en CL-kvartfinale blant de seks årsakene Jordet nevner:

Info Geir Jordets seks forklaring på Haaland-bommen Geir Jordet kommer til hele seks årsaker for hvorfor Haaland bommet: Det er svært høyt press, han vet at han kan avgjøre kampen om han scorer, og Haaland har ikke vært i akkurat denne situasjonen før i en CL-kvartfinale. Det var masse forstyrrelser i forkant, med Bayern-spillere som prøver seg flere ganger, og Haalands medspillere hjelper til å rydde dem vekk, men dette er også noe jeg ikke har sett Haaland oppleve før, som kan ha spilt inn. Det var forstyrrelser helt til det siste, med Goretzka som er framme rett før sparket, som gjør at Haaland må plassere ball på nytt. Sommer gjør noe også nærmest når Haaland er i tilløpet, som gjør at dommer blåser for å sette Sommer på plass, samtidig som Haaland går fram. Haaland prøver på et spark høyt i midten, noe han svært sjelden gjør, som kanskje gjør ham litt ekstra nervøs. Standfoten glir veldig nær ballen idet han setter den ned, og kan nesten ha vært borti ballen – og da blir ikke treffet godt. Vis mer

Det var den første straffebommen etter overgangen til lyseblått, etter syv strake scoringer, den første bommen på 16 straffespark totalt. For tredje gang i sin seniorkarriere bommet han på straffe, 33 av dem har gått i mål.

En sjeldenhet, med andre ord. Nordmannen holdt seg til hodet, hjemmefansen kastet ølbegrene i eufori, Upemacanos hands i straffefeltet forble dermed ustraffet.

Nesten utvist

Ustraffet forble han også da dommer Clement Turpin var i baklomma etter det røde kortet etter en takling på Haaland. Avgjørelsen ble omgjort av VAR, nordmannen var i offside.

Like før pause havnet havnet han også i klammeri med samme Goretzka:

TAKK FOR SIST? Bildene ser mer dramatiske ut enn hendelsen egentlig var, men det var åpenbart ampert mellom Haaland og Goretzka før pause.

Det var åpenbart at Bayern måtte ha det første målet, Thomas Tuchel var optimist – om de kunne vinne første omgang.

Hoveddommer Clement Turpin gjorde sitt for å bremse trykket – hans sene ankomst ble ikke verdsatt av publikummet, som pep høylytt da han endret banen tre minutter for sent.

Venstresiden var et problem for gjestene. Igjen og igjen ble Nathan Aké avslørt av farten til Bayern-ving Kingsley Coman, igjen og igjen fikk tyskerne slått inn – men de manglet en virkelig tilstedeværelse i feltet.

Tilstedeværelse har imidlertid Haaland nok av, og for 11. gang ekspederte han en De Bruyne-pasning i mål.