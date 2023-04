ODDSBOMBE: Fran Garcia jubler etter å ha scoret for Rayo Vallecano mot Barcelona.

Barcelona-smell i Madrid – tapte for Rayo Vallecano

(Rayo Vallecano – Barcelona 2–1) Barcelona greide ikke å utnytte Real Madrids sjokktap tirsdag til å dra ytterligere ifra i La Liga.

NTB

1–2-smellen for Rayo Vallecano fra Madrid betyr at Barcelona fortsatt er «bare» 11 poeng foran med sju kamper igjen.

Venstrekant Alvaro Garcia og venstreback Fran Garcia scoret hvert sitt mål da Rayo Vallecano tok to måls ledelse, og Robert Lewandowskis redusering var ikke nok for Barcelona.

Alvaro Garcia scoret med et fint diagonalskudd i det 19. minutt, framspilt av Sergio Camello. I det 53. minutt doblet Fran Garcia ledelsen da han vant ballen fra en uoppmerksom Frenkie de Jong, stormet gjennom og skjøt i mål. Målscoreren skal tilbake til sin tidligere klubb Real Madrid etter denne sesongen.

Lewandowski tente et håp for gjestene da han i det 83. minutt hogg til etter at Franck Kessiés skudd ble halvklaret, men det ble ingen utligning.

Jørgen Strand Larsen spilte den siste halvtimen da Celta tok en viktig 1-0-seier over tabelljumbo Elche. Den satt langt inne, for Joseph Aidoo stupheadet inn vinnermålet i siste minutt.

Javi Galan raidet til dødlinja, men mistet ballen før han fikk lagt inn. Innbytter Franco Cervi plukket den opp og slo inn. Ballen gikk forbi Larsen ved nærmeste stolpe, men bak ham stupte midtstopper Aidoo fram og nikket inn.

Seieren betyr at Celta er ni poeng foran nedrykksstreken.