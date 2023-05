Maren Mjelde (t.h.) og det norske landslaget skal spille nasjonsligaen i høst. Foto: Lise Åserud / NTB

Norges kvinnelandslag i fotball møter Frankrike, Østerrike og Portugal i nasjonsligaen

Det norske fotballandslaget har havnet i gruppe A2 med Frankrike, Østerrike og Portugal i tidenes første Nations League for kvinner.

Det ble klart under trekningen til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) i sveitsiske Nyon tirsdag.

Norge var på seedingsnivå to i A-divisjonen og kunne dermed ikke trekke Spania, Nederland og Danmark.

De åtte beste nasjonene i A-divisjonen i kvalifiseringen går til EM-sluttspillet i 2025.

De fire vinnerne av A-divisjonen møtes i et sluttspill. Nations League vil hvert fjerde år også ha betydning for hvilke tre land fra Europa som får delta i OL. Den første utgaven av turneringen avgjør hvilke to nasjoner, ved siden av OL-arrangør Frankrike, som får delta i sommerlekene i 2024.

De to første kampene spilles i perioden 20. til 26. september. Før det skal Hege Riises utvalgte spille VM i Australia og New Zealand. Mesterskapet varer fra 20. juli til 20. august.

