Ronaldo-scoring da Manchester United sikret playoff

(Manchester United - Sheriff Tiraspol 3-0) Manchester United hadde få problemer med å sikre seg playoff til Europa League-sluttspillet, og Cristiano Ronaldo (37) fikk kompensert for sin kontroversielle oppførsel den siste perioden.

Kun åtte dager etter at han nektet å bli byttet inn mot Tottenham, var Cristiano Ronaldo tilbake fra start for Manchester United i Europa League. Som en konsekvens av oppførselen ble han utelatt fra kamptroppen mot Chelsea på lørdag.

Mot Sheriff Tiraspol så det lenge ut til å bli en ny tøff kveld for 37-åringen. Men mot slutten av kampen skulle det løsne for Ronaldo, som bidro med den siste scoringen da United sikret playoff i turneringen med 3–0-seier over moldovske Sheriff.

− Å se Ronaldo få målet sitt var flott. Han skapte ting, laget skapte ting for ham og vi vet at han har evnen til å avslutte. Han trengte et mål, og nå er jeg sikker på at det kommer flere, sier Manchester United-manager Erik ten Hag til BT Sport om Ronaldo etter seieren, ifølge BBC.

Diogo Dalot og Marcus Rashford scoret de to første målene for United.

− Vi spilte med Rashford og Ronaldo tett sammen i andre omgang, og det var bra at begge scoret. Det er et bra signal, og vi kan bygge videre på det, sier ten Hag til Viaplay.

Hjemmelaget fikk en real tålmodighetsprøve i første omgang, og besto testen så vidt. Etter å ha styrt det aller, aller meste av banespillet, kom scoringen rett før pause.

Christian Eriksen slo en corner fra venstre, og foran mål vant Diogo Dalot duellen. Høyrebacken headet United i ledelsen. Dalot er ingen bortskjemt målscorer - særlig ikke for klubblag. Dette var hans andre scoring for Manchester United. Backen kom til klubben i 2018.

Ronaldo kom seg til et par målsjanser før hvilen, og burde absolutt ha scoret vertenes første mål tidligere i omgangen. Landsmannen Bruno Fernandes headet ned til 37-åringen, som så ut til å sende United i ledelsen. En Sheriff-forsvarer gjorde dog nok til å forstyrre Ronaldo, og keeper Maksym Koval avverget scoring like før halvtimen med venstrebeinet.

Ronaldo skulle også komme til andre omgangs første sjanse, og fra drømmeposisjon innenfor 16-meteren misbrukte han nok en stor mulighet. Etter å ha dratt seg over på høyrefoten måket han ballen langt til side for mål. Litt senere ble hans nettkjenning vinket av for offside. Lite så ut til å stemme for Ronaldo denne kvelden.

Stillingen i gruppen:

Isteden var det innbytterne Luke Shaw og Marcus Rashford som skulle sørge for vertenes andre scoring for kvelden. Engelskmennene hadde ikke vært på banen i mer enn to minutter før sistnevnte hadde satt ballen i nettet.

Shaw slo inn fra venstre, hvor Rashford var fint plassert. 25-åringen styrte innlegget i mål, og sørget for Uniteds andre scoring med hodet for kvelden.

GODE INNHOPP: Innbytterne Luke Shaw og Marcus Rashford brukte kort tid på å hjelpe United til 2–0-ledelse.

Til slutt skulle det også lykkes for Cristiano Ronaldo. Etter å ha headet rett på keeper snappet han opp returen selv, og fikk kjempet inn sitt andre Europa League-mål for sesongen.

Manchester United ligger på andreplass i sin gruppe bak Real Sociedad, som står med full pott på tre kamper. United tapte mot nettopp Sociedad i første gruppespillskamp tidligere i høst.

Dersom United slår spanjolene neste uke med to mål, vinner de gruppa.

− Det kommer til å bli enn tøff utfordring, men vi ser frem til utfordringen, sier Marcus Rashford til BT Sport.

− Det har krevd mye hardt arbeid for å tilpasse og endre oss, men vi er på riktig vei, legger målscoreren til.