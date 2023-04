Kommentar

Kompis-kjør på sidelinjen

TV 2s «B-laget» fikk kritikk for hva de ikke valgte å spørre Martin Ødegaard om under samlingen sist.

Ståle Solbakkens stil kan gjøre det enklere for pressen å havne i kompisfella. Men av og til er det sportsjournalistikken som blir sin egen fiende.

I all hovedsak har det vært en gave for fotballoffentligheten å få Ståle Solbakken inn som landslagssjef.

Han var nærmest en redningsmann for Norges Fotballforbund i Qatar-spørsmålet. Han har stått stødig i diverse debatter. Han lykkes ofte godt med å bruke humor og snert i replikken.

Det gjør at tonen mellom Solbakken-regimet og pressekorpset som jobber med å dekke landslaget fort blir en litt annen enn den var under mer reserverte Lars Lagerbäck.

På mange måter er det positivt. Det kan gi seere, lyttere og lesere en bedre opplevelse at Solbakken gir såpass mye av seg selv i det offentlige rom.

Her er Marius Skjelbæk og Jesper Mathisen med Ståle Solbakken før Serbia-møtet i Nations League i fjor.

Samtidig setter den munnrappe tonen til Solbakken sportsjournalistikken på en ytterligere prøve, i et landskap hvor det allerede kan være vanskelig å finne balansen mellom nærhet og avstand.

Det er en fare for at terskelen for å stille tilstrekkelig kritiske spørsmål blir høyere overfor Solbakken enn den var til forgjengeren.

Det er i tilfelle ikke udelt heldig, særlig i saker der det er viktig å være standhaftig for å få svar. Det er pressens jobb å stille også de ukomfortable spørsmålene, uten å bli møtt med hersketeknikker.

Så langt har landslaget åpenbart utviklet seg sportslig i riktig retning under 55-åringens ledelse, men som for alle andre i den utsatte jobben er det resultatene som vil definere Solbakken-æraen til slutt.

Denne gangen var det skadetrøbbel, men utgangspunktet er jo at han har utdelt andre kort enn forgjengerne, siden Norge aldri har hatt så store stjerner.

Dessuten er det relevant – og kanskje litt underkommunisert i pressen – at sjansen bør øke når mesterskap utvides.

Hvor mye skal vi heie og håpe med dette bakteppet? Hvor mye skal vi stille sjefen og spillerne til veggs? Hvor godt fungerer samspillet mellom landslagsmiljøet og pressen?

Her er det ingen fasit, men temaet er viktig å diskutere i alle redaksjoner. Det er jo mange medier som søker å levere både på underholdning og journalistikk med brodd.

Like fullt setter valgene TV 2 nylig har tatt problemstillingen litt ekstra på spissen. Kanalen har åpenbart stor kompetanse langs begge disse linjene.

Spørsmålet er om det er klokt å la folk som profileres tungt gjennom show og humor også opptre i en rolle som fordrer å stille utfordrende spørsmål.



Bidrar TV 2-ledelsen til å bygge opp under ryktet om at sportsjournalistikken er en servil bransje – der kompis-kjøret blir i overkant – ved å la personer bak det ellers utmerkede «B-laget» også være intervjuere etter kamp?

Kanalen mangler jo ikke alternativer i egne rekker. Med en litt annen oppgavefordeling kunne TV 2 lett styrt unna «kamerat-kritikken» de har fått etter Georgia-kampen.

Ledelsen burde nok sørget for å gjøre seerne tryggere på at alle sider ved oppdraget deres ble utført overfor landslaget.

Én del av kritikken handlet om hvilke fotballrelaterte spørsmål som ble eller ikke ble stilt etter kampen.

Her er det helt fair å ha ulike meninger om enkeltelementer, og jeg skal være varsom med å konkludere for hardt.

Men at reporterne valgte å la være å stille spørsmål om Martin Ødegaard og Helene Spilling, da de fikk en eksklusiv tilgang uten føringer, viser at noe skurrer rundt opplegget.

Noen mener at det slikt tema er helt på siden, men dette handler ikke om hvorvidt et bilde på rød løper er relevant eller ei.

Dette var et tema veldig mange lurte på, som har offentlig interesse med to så profilerte personer involvert. Da er det er naturlig å forvente at journalister søker et svar, og det ser merkelig ut om det velges vekk av reporterne.

Det er prisverdig at TV 2s sportsredaktør i etterkant er åpen om at de har «diskutert så bustene føyk» internt i kanalen under landslagsperioden.

Slike debatter er sunne for hele bransjen, der mange står i en kronisk vanskelig spagat.

Det er flere store redaksjoner, min egen inkludert, som har lagt mye vekt på underholdningsaspektet rundt fotball. Det er det på ingen måte noe galt i. Spørsmålet er hvordan man unngår at show-elementet blir for dominant på journalistikkens bekostning.

Mye positivt har skjedd med bransjen de siste årene. Totalt sett er nok sportsredaksjonene blitt både mer profesjonelle og mer bevisste på forholdet til kildene enn tidligere.

Interne diskusjoner i Norske sportsjournalisters forbund har vært nyttige for utviklingen. Her tok TV2 s sportsredaktør nylig over ledervervet etter Dagsavisens Reidar Sollie.

Kanskje bør ferske eksempler fra den nye sjefens egne rekker være gjenstand for en nyttig debatt ved neste korsvei? Det kan forhåpentligvis til syvende og sist komme publikum til gode.

Og det er jo tross alt seere, lesere og lyttere vi er på jobb for. Ikke aktørene.