Real Madrid til finale etter Benzema-ydmykelse av Barcelona

(Barcelona-Real Madrid 0–4, 1–4 sammenlagt) Karim Benzema (35) sendte «Los Galacticos» til Copa del Rey-finalen med hat trick i El Clásico.

Idet en jevnspilt første omgang var i ferd med å ebbe ut, scoret Vinicius Jr. for Real Madrid. Brasilianeren utlignet dermed Barcelonas ledelse fra det første semifinaleoppgjøret på Santiago Bernabéu.

Deretter kollapset Barcelona.

Fem minutter etter sidebyttet scoret Benzema sitt første for kvelden. Før timen var spilt hadde Real Madrid-kapteinen økt til 3–0 og snaut 10 minutter før slutt fullbyrdet Benzema karrierens første hat trick på Camp Nou. Det var andre kamp på rad med tre nettkjenninger for 35-åringen.

«KONG KARIM»: Karim Benzema tok imot hyllest på Camp Nou etter tre scoringer.

Robert Lewandowski, Gavi og resten av Barcelona-mannskapet gikk i oppløsning utover i annenomgangen, mye takket være gjestene fra hovedstaden.

Storseieren gjør at Real Madrid er klar for finale mot Osasuna. Det er første gang siden 2013/2014-sesongen at hvittrøyene får spille den avgjørende kampen mot det spanske cuptrofeet. For Barcelona ble matchen helsvart.

På sidelinjen sto trener Xavi Hernandez og så at erkerivalen påførte laget et av klubbhistoriens pinligste tap.

«MEEP MEEP» Vinicius Jr. herjet med Sergio Busquets og Barcelona på Camp Nou onsdag kveld.

Underveis i oppgjøret ropte Barcelona-supporterne Lionel Messis navn, men det spørs om den argentinske klubblegende kunne avverget stortapet.

For Real Madrid bidro Federico Valverde som vanlig sterkt. Barcelona leder serien med 12 poeng på uruguayaneren og lagkameratene. Det gjør betydningen av cupen, om mulig, enda større for dem.

– Det var en viktig seier, sier Valverde i et intervju på VGTV.

FORTVILET: Gavi slo ut med armene underveis i kampen.