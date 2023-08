HELT SHERIFF: Magne Hoseth (trener, Klaksvik) og laget spiller for en plass i Europa League til høsten.

Klaksvík imponerer i Europa – spilte uavgjort mot Sheriff

(KÍ Klaksvík – Sheriff Tiraspol 1–1) Klaksvík imponerer fremdeles i Europa. Torsdag viste de muskler mot den moldovske storklubben Sheriff Tiraspol.

Champions League-drømmen ble knust etter en sen scoring av Martin Linnes forrige uke i Molde.

Nå jakter de det nest gjeveste i klubbfotball: Europa League. Det ser noe tøft ut etter uavgjort hjemme mot Sheriff Tiraspol fra Moldova.

Patrick Da Silva sendte hjemmelaget i føringen etter et godt hodestøt få minutter etter pause, men med et drøyt kvarter igjen av kampen utlignet Jerome Mbekeli for Sheriff.

Sheriff er ingen kasteball i Europa. De var i Champions League-gruppespill i 2021 og Europa League i 2022.

Moldoverne har gått fra å snu 0–1 til 2–1 mot Real Madrid på Santiago Bernabéu høsten 2021 til å møte Klaksvik: Et lag fra et land som aldri har hatt en klubb i europeisk gruppespill.

SJOKKERTE: I 2021 tapte Real Madrid for Sheriff Tiraspol i Champions League.