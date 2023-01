Olivier Giroud var ikke fornøyd med eget lags innsats mot Sassuolo.

Pinlige hjemmetap for Milan og Juventus – fest for Thorstvedts lag

Både Juventus og Milan røk på overraskende nederlag på hjemmebane i den italienske toppdivisjonen søndag.

I søndagens lunsjkamp ble Milan feid av banen av Sassuolo. Gjestene fra Emilia-Romagna ga seg ikke før de hadde satt fem scoringer bak Ciprian Tatarusanu i Milan-målet og vunnet 5-2. Kristian Thorstvedt kom inn og fikk være med på slutten av Sassuolo-festen, mens Emil Konradsen Ceïde ble sittende på benken.

Olivier Giroud og Divock Origi scoret to trøstemål for hjemmelaget, til liten nytte. Det er første gang siden 1997 de røde og svarte har sluppet inn fem mål på hjemmebane

Fjorårets seriemester har ikke evnet å finne tilbake til formen etter VM-pausen. Klubben har kun én seier etter nyttår og står med tolv baklengs på de siste tre kampene, som alle har endt med tap.

Situasjonen er likevel enda verre for Milans rivaler fra Torino. Juventus ble trukket 15 poeng i serien og befinner seg derfor på midten av tabellen. Situasjonen ble ikke bedre med 0-2-tap hjemme for Monza.

Patrick Ciurria og Dany Mota sørget for at den nyopprykkede klubben slo Juventus for annen gang denne sesongen.

«Den gamle dame» har bare ett poeng på sine tre siste kamper i serien. (NTB)