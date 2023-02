Héctor Cúper er ny landslagstrener for Syria. Her er han på Lerkendal før et møte mellom Rosenborg og Aris tilbake i 2010.

Tidligere Valencia-trener Héctor Cúper tar over Syrias landslag

Héctor Cúper ledet Valencia til to mesterligafinaler etter hverandre i 2000 og 2001. Nå er han klar som landslagstrener for Syria.

Nyheten bekreftes av Syrias fotballforbund på Facebook.

– Argentinske Héctor Cúper er ny trener for Syria. Den nye treneren for det syriske landslaget og hans støtteapparat vil ankomme Syria de kommende dagene, skrev forbundet i uttalelsen sin.

Den nå 67 år gamle fotballtreneren har jobbet i hjemlandet Argentina, men også i Europa og Midtøsten.

Cuper er nok mest kjent i norske øyne for å ha ledet Valencia til to finaler i mesterligaen i 2000 og 2001. Det ble tap i begge finalene, for Real Madrid og Bayern München.

Det er ikke første gang argentineren tar over ledelsen for et landslag. Han har tidligere trent Georgia, Egypt, Usbekistan og Kongo. Som landslagstrener for Egypt ledet han landet til finalen i afrikamesterskapet, hvor det ble tap for Kamerun. Han ledet også Egypt til fotball-VM i 2018.

Syrias landslag er på 90.-plass på Fifa-rankingen.