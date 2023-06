Kommentar

Det er en stygg trend – den måten Norge taper kamper på

FEIL PÅ FEIL: Erling Braut Haaland byttes ut mot Skottland. Mats Møller Dæhli (til venstre) skal inn mens landslagssjef Ståle Solbakken ser på.

ULLEVAAL STADION (VG) Går ting galt én gang kan det kalles «uflaks». Kanskje to ganger også. Men skjer det samme igjen og igjen, så snakker vi om en trend. Og den har herrelandslaget slitt med i 20 år.

Dette blir en negativ kommentar. Men samtidig et forsøk på en forklaring på hvorfor det pleier å gå galt – uansett hvem som har prøvd å få Norge over mållinjen til et mesterskap.

Og det er én spesiell ting som går igjen, spesielt de siste årene: Det å gi fra seg ledelser mot slutten av kampene. Det har ødelagt for Åge Hareide, for Per-Mathias Høgmo, for Lars Lagerbäck – og for Ståle Solbakken.

Drillo er den eneste landslagssjefen for Norge som klarte å få marginene med seg. Han gjorde som danskene sier – «spilte seg inn i hellet» via en tro på at det faktisk var mulig å ta poeng mot de beste.

Eller «flaks», som Drillo kalte det mest undervurderte i fotball. Jeg mener «pausen» i kamper er det mest undervurderte, men det er en annen diskusjon.

Men Drillo klarte, på mirakuløst vis å få med seg uavgjort mot både Nederland og England i kvalifiseringen til VM i USA 1994, omtrent uten å skape en målsjanse. Men det var det som vippet det Norges vei – til VM.

HADDE MARGINENE MED SEG: Egil «Drillo» Olsen, her fra sin andre periode som norsk landslagssjef i 2009.

Siden har absolutt ingen ting vippet Norges vei, og da er det selvsagt ikke snakk om tilfeldigheter. Her er ni eksempler på forspilte matchballer:

* Åge Hareide, mars 2007, Tyrkia-Norge. Norge leder 2–0 og har et bein i EM 2008 fram til det gjenstår 18 minutter av kampen. På de minuttene gjør keeper Thomas Myhre to tabber, kampen ender 2–2 – og Tyrkia og Hellas går til EM.

* Per-Mathias Høgmo, oktober 2015. Norge leder 1–0 mot Italia, noe som ville gitt direkte EM-plass, til det gjenstår 17 minutter av kampen. Italienerne utnytter en norsk tabbe og vinner til slutt 2–1. Norge havner i playoff, der de taper over to kamper mot Ungarn.

* Lars Lagerbäck, mars 2019. Norge leder 2–0 mot Sverige fram til 20 minutter gjenstår. Sverige scorer plutselig tre ganger og Norge er heldige som får med seg ett poeng på overtid. To viktige poeng gikk tapt til et eventuelt EM 2020.

RASKE SVENSKE MÅL: De svenske spillerne jubler etter å ha snudd til 3–2, i kampen som til slutt endte 3–3.

* Lars Lagerbäck, juni 2019. For andre gang på rad leder Norge 2–0 – denne gangen mot Romania, og denne gangen til det gjenstår 14 minutter. På den tiden rekker Romania å score to ganger. To poeng til forsvinner, og er mye av årsaken til at Norge ikke kommer til EM 2020.

* Lars Lagerbäck, oktober 2020. Det står 1–1 mot Serbia og det blir ekstraomganger i playoff. Åtte minutter før slutt scorer serberne det som blir seiersmålet. Norge er ute.

* Ståle Solbakken, september 2022. Norge kan spille seg til seier i Nations League, og dermed være ganske sikre på en plass i EM 2024, men roter bort en 1–0-ledelse mot Slovenia. På 21 minutter snur slovenerne 0–1 til 2–1, og gjør at Norge ikke vinner puljen sin i Nations League.

PULJESEIEREN GLAPP: Kaptein Martin Ødegaard og Norge tapte 1–2 for Slovenia i september i fjor etter to sene baklengs.

* Ståle Solbakken, mars 2023. Norge ligger under 0–1 i EM-kvaliken mot Spania og er i nærheten av å få med seg et fortjent poeng. Men et par spillerbytter slår uheldig ut, og Spania scorer to ganger til på de seks siste minuttene.

* Ståle Solbakken, mars 2023. Norge leder 1–0 i EM-kvalik mot Georgia borte, og ser ut til å gå mot tre viktige poeng. Men etter 60 minutter forærer det norske forsvaret Georgia en mulighet – som de tar. Kampen ender 1–1 og Norge har fått en slitsom start på kvaliken.

* Ståle Solbakken, juni 2023. Norge leder 1–0 i den svært viktige EM-kvaliken mot Skottland hjemme, til det 87. minutt. På tre minutter scorer skottene to ganger – og sender Norge ut i nok en fotballdepresjon.

Det kan se ut som marginene har sviktet Solbakken oftere enn forgjengerne. Får han ikke snudd dette raskt, så er det vanskelig å se veien videre for den sjette landslagssjefen som har forsøkt å få Norge til et sluttspill siden Nils Johan Semb klarte kvaliken til EM 2000.

Vi må tilbake til 2016/17 (Høgmo/Lagerbäck) for å finne sist Norge gikk fire kamper uten å vinne, som situasjonen er nå. Og vi må tilbake til 2016 (Høgmo) for å finne sist gang Norge slapp inn mål i åtte kamper på rad.

Tiden virker dyster, tross to verdensstjerner på laget. Det må snu.

Første jobb: Overbevise mot Kypros tirsdag kveld.

Avspark: 21:00.

