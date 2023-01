BER OM TILGIVELSE: Jürgen Klopp beklager til fansen etter 0–3-tapet for Brighton.

Den dårligste sesongen under Klopp: − Ikke Liverpool verdig

I litt over åtte år har Jürgen Klopp vært Liverpool-manager. Under sin karismatiske sjef har de røde aldri ligget dårligere an på Premier League-tabellen halvveis enn de gjør nå.

Vi skrur tiden tilbake til 8. oktober 2015. Jürgen Klopp presenteres som ny manager, og kaller seg selv «The Normal One». Tyskeren erstatter Brendan Rodgers, mannen som nesten tok Liverpool til det forjettede land og Premier League-tittelen i 2012/13-sesongen.

Klopp tar over et Liverpool-lag som ligger på 10. plass i Premier League, og klarer å stable sammen et lag som ender på 8. plass når sesongen avsluttes i mai 2016.

Siden den gang har Klopp ledet Liverpool i syv sesonger, og vunnet stort sett alt som kan vinnes med de røde: Premier League, Champions League, FA-cupen, Liga-cupen og VM for klubblag, for å nevne noen av merittene.

Champions League-triumfen i 2019 er et vagt minne for dagens Liverpool-utgave.

Men når vi skriver januar 2023 er 55-åringen inne i sin klart tøffeste periode som manager for de røde fra Merseyside. Tabellen lyver ikke: Etter 18 kamper ligger Liverpool på 9. plass.

Avstanden opp til serieleder Arsenal er på 28 poeng. Veien opp til Newcastle på fjerdeplass og Champions League-mulighet? Syv poeng.

Ikke siden Klopps første sesong som Liverpool-sjef har klubben vært så lavt nede på tabellen etter 18 kamper (én match unna halvspilt). Den gang hadde tyskeren kun ledet laget i åtte kamper:

Grafikk: www.sofascore.com

0–3 tapet for Brighton lørdag ettermiddag markerer dermed et soleklart bunnpunkt i Klopps regjeringstid. Noe tyskeren selv er enig i:

– Jeg kan ikke huske at vi har spilt en dårligere kamp. Vi gjorde det fryktelig enkelt for Brighton. Jeg kan ikke huske en eneste periode i kampen hvor vi var gode, sa en tydelig preget Liverpool-sjef i et intervju vist på Viaplay sin sending.

Preget er også tidligere Liverpool-helter: Jamie Carragher mener Liverpool har ligaens dårligste forsvar og Phil Thompson var ikke nådig under LFCTV-sendingen etter Brighton-kampen:

– Vi begynner å bli vant til dette. Denne prestasjonen er ikke Liverpool Football Club verdig, var den umiddelbare reaksjonen til mannen som vant serien syv ganger som Liverpool-spiller fra 1971 til 1984.

Hva har skjedd med Klopps mannskap? Laget som manageren selv har beskrevet som «Mentality Monsters».

– Det er ikke bare én spesifikk ting som ikke fungerer. Det var flere ting som ikke stemte, og slik har det vært en god stund, forklarer kaptein Jordan Henderson etter tapet for Brighton.

Phil Thompson er på sin side litt tydeligere på hva som er Jürgen Klopp og Liverpools største utfordring akkurat nå:

– Vi kan selvfølgelig peke på skader og spillere som ikke er tilgjengelige, men det store problemet, siden starten av sesongen, er at det høye presset ikke fungerer i det hele tatt. Fremover i banen har vi mange unge spillere, og en haug med eldre spillere, men ingen som er rett i midten. Det er vanlig at de som er eldre blir fortere slitne og trenger å hvile, forklarer Liverpool-legenden før han kommer med et ønske for fremtiden:

– Det er en enorm oppgave for Klopp og resten av teamet hans, men de må komme med en løsning ganske fort, oppsummerer Thompson.