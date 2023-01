MONEY CITY: Erling Braut Haaland jubler med Bernardo Silva, Rodri og Kevin De Bruyne mot Everton nyttårsaften.

Haaland & co. topper pengeliste

Manchester City har høyest inntekter i Fotball-Europa, mens Liverpool for første gang casher inn mer enn Manchester United i «Money League».

Deloitte UK kom natt til torsdag med sin 26. utgave av «Football Money League»-rapportene. Der blir inntektene til europeiske toppklubber analysert.

Premier League-dominansen er total. For første gang holder over halvparten av topp 20-klubbene til i Storbritannia.

Manchester City, der Erling Braut Haaland tjener til livets opphold, forsvarer førsteplassen med 731 millioner euro i inntekter i 2021/22-sesongen. Det tilsvarer rundt 7,8 milliarder kroner.

Real Madrid følger tettest med 714 millioner euro.

Info Inntektstoppen Manchester City – 731 millioner euro Real Madrid – 714 Liverpool – 702 Manchester United – 689 Paris Saint-Germain – 654 Bayern München – 654 FC Barcelona – 638 Chelsea – 568 Tottenham – 523 Arsenal – 434 Juventus – 401 Atlético Madrid – 394 Dortmund – 357 Inter – 308 West Ham – 301 Milan – 265 Leicester – 252 Leeds – 223 Everton – 214 Newcastle – 212 Vis mer

Liverpool er største klatrer i årets rapport. Merseyside-klubben løfter seg fire plasser – til tredje plass – og har aldri tidligere vært så høyt på Deloittes inntektsliste.

Inntekter fra Champions League, der Liverpool spilte finale våren 2022, og kampdaginntekter på over 100 millioner euro, gjør at Liverpool for første gang er foran Manchester United.

Barcelona har det bratteste fallet, fra fjerde- til syvendeplass. Den spanske klubben hadde et fall i medieinntekter på 13 prosent, delvis på grunn av svake resultater i Europa.

Real Madrid fikk redusert kampdaginntektene med 40 prosent sammenlignet med 2018/19-sesongen, hovedsaklig på grunn av coronarestriksjoner.

Fem av Premier Leagues «seks store» rapporterte om inntektsøkninger på minst 15 prosent.

– Spørsmålet er om andre ligaer kan tette gapet, ved å sikre seg bedre medieavtaler, eller om Premier League vil være «umulige». Premier League var den eneste av topp fem-ligaene som opplevde en økning i verdien av medierettighetene i forrige periode. De fortsetter å appellere til millioner av globare følgere, og klubbene har en fordel av større inntekter enn sine internasjonale rivaler, sier Tim Bridge i Deloitte’s Sports Business Group

PS! Nytt av årets undersøkelse er en egen del om økonomien i kvinnefotballen. Differansen mellom kvinne- og herreklubbene er enorm. Barcelona var det laget med klart høyst inntekter i 20/21-sesongen: 7,7 millioner euro, eller drøye 80 millioner kroner. Det er på nivå med en middels stor eliteserieklubb.