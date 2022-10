Haaland utropes til «freak of nature» i England: − Jeg skjønner det ikke

MANCHESTER (VG) Engelskmennene beskriver Erling Braut Haaland (22) som et naturfenomen etter prestasjonene for Manchester City.

Publisert: Nå nettopp

Jærbuen har for lengst bergtatt Fotball-England. Søndag ydmyket Haaland erkerivalen Manchester United med hat trick i sin tredje hjemmekamp på rad.

Etter 17 mål på 11 matcher i City-trøyen undret flere på Etihad Stadium på hvordan prestasjonene i det hele tatt er mulige.

– Jeg skjønner det ikke. For eksempel det andre målet ... Hvordan kommer han seg dit med benet? sier Manchester Evening News faste City-reporter Simon Bajkowski om scoringen hvor Haaland skled inn 2–0.

Overfor VG forteller engelskmannen hvordan han etterpå lot seg imponere av en situasjon på banen.

– Kort tid etter det andre målet, gikk ballen ut av spill. Da slo Haaland hånden hardt i gresset i frustrasjon. Det viser hvilken konkurransemann han er. De ledet 2-0, men han vil alltid ha mer, sier Bajkowski.

Han reiser seg fra setet sitt i presseseksjonen på Etihad Stadium og fortsetter ivrig.

– Haaland er en «freak of nature»!

Deretter noterte Bajkowski 10 av 10 på børsen ved siden av Haalands navn i Manchester Evening News.

1 / 2 LATTERLIG GOD: Erling Braut Haaland gliste sammen med portugiserne João Cancelo og Bernardo Silva under målshowet mot erkerivalen Manchester United. FORBLØFFET: Manchester Evening News-reporter Simon Bajkowski bruker store ord om Haaland. forrige neste fullskjerm LATTERLIG GOD: Erling Braut Haaland gliste sammen med portugiserne João Cancelo og Bernardo Silva under målshowet mot erkerivalen Manchester United.

I TV-studioet til beIN Sports satt Arsène Wenger (72) på stolen kampen gjennom og fulgte oppgjøret i Manchester. Franskmannen ledet Arsenal i 22 år. Ingen har vært manager i Premier League i flere enn Wengers 828 kamper.

Han har selv trent spillere som Thierry Henry, Dennis Bergkamp og Ian Wright, men Wenger mener han aldri har sett noe lignende som Haaland.

– Nei. Han er litt av et monster. Hvem kan stoppe denne fyren? Servicen han får fra spillerne rundt seg er også eksepsjonell. Det er derfor han alltid er i gode posisjoner. Men kroppsfasongen hans er fantastisk. Han er alltid klar til å score, sier 72-åringen.

I franske L’Equipe får Haaland også børskarakteren 10 av 10 for opptredenen mot United. Det har bare 13 spillere blitt belønnet med siden avisen ble grunnlagt i 1946.

MERITTERT: Arsène Wenger har den mest erfarne manageren i Premier League-historien.

Engelske Sam Lee dro på sin side til Bryne i vår på jobb for The Athletic for å bli bedre kjent med bakgrunnshistorien til det som da lå an til å bli Citys nye spiss. Etter å ha sett Haaland ankomme Storbritannia og herje med forsvarere etter forsvarere, har Lee bare ett ord igjen for å beskrive ham.

– Utrolig. Det er det det ene ordet jeg vil bruke om ham, sier Lee til VG.

– Haaland var ikke noe fysisk monster da han var yngre, så han måtte på en måte lære seg hvordan han skulle være en målsnik. Nå har han i tillegg den fysiske fordelen, noe som gjør at han scorer så vanvittig mange mål.

Lee ser ingen svakheter hos Haaland.

– Han har alt. Det har vært mange gode Premier League-spisser før ham, som Ruud van Nistelrooy. Han var veldig god i boksen, men Haaland har så mye mer enn det. Han er stor, sterk og veldig, veldig rask. Og så scorer han så mange mål.

Reporteren mener hele England nå følger ekstra nøye med på det som skjer i Premier League på grunn av 22-åringen fra Bryne.

– Haaland er som en NBA-spiller når det gjelder størrelsen. Det er derfor jeg tror det er vanskelig for folk å ta innover seg det han gjør – selv for spillere som har spilt i Premier League eller managere som Arsène Wenger.

– Haaland er den største signeringen i Premier League-æraen. Folk skrur på TV-ene for å se hva han kommer til å gjøre i neste kamp. Det er interessant. For mange liker ikke å se City, men med Haaland er det mer fascinasjon for City og Premier League i hele England – men også internasjonalt.