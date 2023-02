Medier: Dani Alves forblir i varetekt

Dani Alves (39) skal ha fått avslått søknaden om å bli løslatt mot kausjon.

Det skriver flere medier, blant annet Sky Sports og BBC tirsdag.

Ifølge mediene skal domstolen i Barcelona ha avvist søknaden fordi de mener det er for stor sjanse for at han forsøker å stikke av.

Ifølge BBC står det i uttalelsen fra domstolen:

«Det er stor sannsynlighet for at han rømmer. Den seriøse straffen han har foran seg i denne saken og hans økonomiske ressurser kan gjøre det mulig for han å forlate Spania på hvilket som helst tidspunkt.»

Alves sin advokat skal ha bedt om løslatelse mot at hans klient skulle levere inn passet sitt og gå med elektronisk sporing.

Info Dette er Alves-saken Dani Alves er anklaget for å ha forgrepet seg på en kvinne på et utested i Barcelona i slutten av desember. Sent i januar ble han varetektsfengslet på bakgrunn av anklagene. Hans tidligere klubb Pumas terminerte avtalen de hadde med backen da pågripelsen ble gjort. Brasilianeren selv avviser anklagene. Vis mer