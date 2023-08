Glimt herjet mot armensk motstand i Conference League

(Bodø/Glimt – Pyunik 3–0) Det så til tider enkelt ut, og Bødø/Glimt hadde få problemer i det første av to oppgjør mot armenske FC Pyunik i Conference League-kvalifiseringen.

Ett siste hinder gjenstår for Glimt før play off til gruppespillet i Conference League.

I den første av to kamper mot det armenske hovedstadslaget Pyunik var det imidlertid lite som lignet et vanskelig et for bodøværingene på Aspmyra.

Med stålkontroll i 90 minutter og 3–0 i bagasjen reiser Glimt til Armenia om én uke med et utgangspunkt det er vanskelig å se for seg at de skal rote bort.

– Til tross for et par sjanser på slutten fra Pyunik, så ser avansementet til neste runde veldig, veldig sikkert ut for Glimt, sa Kjetil Rekdal fra VGs kommentatorboks.

– Jeg klarer ikke å se for meg at Pyunik skal snu hverken dette eller i Armenia neste uke. Da må Bodø/Glimt skyte ballen et par ganger i eget mål tror jeg, sa Rekdal etter 3–0-målet:

Det var det Amahl Pellegrino som limte nede ved stolperoten etter et flott innlegg fra Europa-debutanten Tobias Gulliksen.

Før det hadde Pellegrino servert Faris Pemi alene foran mål som enkelt trillet inn 2–0.

LEKTE SEG: Bodø/Glimt tok en enkel seier mot Pyunik i den første av to kamper i tredje runde av Conference League-kvalifiseringen.

Men kampens største prestasjon kom etter bare seks minutter. Den var det Albert Grønbæk som sto for:

Bjørkan vant ballen helt nede ved Pyuniks dødlinje før han overleverte ballen til Grønbæk. Dansken kjørte så karusell med to Pyunik-spillere, og med en elegant såledragning sendte han begge i pølseboden.

22-åringen banket så inn 1–0 fra skrått hold og satte kronen på verket.

ELEGANT: Albert Grønbæk satte kveldens første på lekkert vis.

Allerede da begynte det som etter hvert ble en transportetappe for Eliteserie-lederne.

Pyunik var mer eller mindre aldri i nærheten av å redusere, og på tampen var det i stedet innbytter Runar Espejord som skulle få muligheten til å være med på leken.

Og da var det nesten helt utrolig at det ikke sto 4–0.

Målet gapte for Espejord som sto alene på bakerste stolpe, men Pyuniks sisteskanse vartet opp med en fantastisk redning. Returen gikk til Espejord igjen, men forsøk nummer to satt rett i skallen på en Pyunik-stopper.