NY KLUBB: Alex Oxlade-Chamberlain forlot Liverpool etter forrige sesong.

Besiktas signerte Oxlade-Chamberlain

Tidligere Liverpool-spiller Alex Oxlade-Chamberlain har undertegnet en treårskontrakt med den tyrkiske storklubben Besiktas.

29-åringen kunne hentes gratis etter å ha avsluttet oppholdet i Liverpool tidligere i sommer.

Besiktas opplyser at Oxlade-Chamberlain får en engangsutbetaling på drøyt 15 millioner kroner for å signere med klubben. Lønnen ligger på i overkant av 25 millioner per sesong.

Oxlade-Chamberlain spilte for Southampton og Arsenal før han kom til Liverpool i 2017.

Han står med 35 landskamper for England.