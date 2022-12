Kommentar

Er det mulig å stoppe Mbappé?

STJERNEDUELL: Tenåringstalentet Jude Bellingham (til venstre) fra England og Frankrikes fenomen Kylian Mbappé møtes i VMs kvartfinale.

DOHA (VG) England ser bra ut, Kylian Mbappé ser best ut.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Nå skal de møtes i VM-kvartfinalen, den største kampen noen gang mellom disse to mektige fotballnasjonene.

England har «verdens beste tenåring» i Jude Bellingham, men de neste dagene vil det handle om hvordan verdens beste Kylian Mbappé skal stoppes.

Om det i det hele tatt er mulig.

«VM er en besettelse», uttalte Mbappé i sitt første intervju i mesterskapet, etter 3–1, to scoringer og én målgivende mot Polen.

Det ser ut som en besettelse også.

23 år, ni VM-mål, fem i dette mesterskapet, ett VM-gull og på full fart – bokstavelig talt – mot ett til, som eventuelt vil bety at han er den yngste siden Pelé med to titler.

YNGST SIDEN PELÉ? Hvis Kylian Mbappé vinner VM igjen er det bare Pelé som har vært yngre med to VM-ttiler. Her er de sammen i Paris i 2019.

Bare to nasjoner har greid å forsvare et VM-gull, Italia i 1938 og Brasil i 1962, men nå virker ingenting umulig for Mbappé.

Etter oppvisningen mot Polen sto NRK-ekspert Nils Johan Semb på utsiden av stadion og virket like blåst av banen som de polske forsvarerne hadde blitt på innsiden. Semb slet med å finne ord, men fant løsningen han tror England vil ty til i møtet med Frankrike:

KLYVER FREM: Jude Bellingham er meget sentral for England.

Fem mann i forsvar for første gang i VM, både Kieran Trippier og Kyle Walker til høyre. To mot en er ofte feigt, i dette tilfelle trolig smart.

Walkers styrke er hurtigheten, men det spørs om det er nok. Det er forskjell på stor fart og eksplosive vendinger. Mbappé kan være borte før man har oppfattet hva som skjedde og da hjelper det ikke hvor rask man er over ti eller 20 meter.

Og kanskje er ett-touch-geniet Olivier Giroud den perfekte spissen slik Frankrike spiller, med Mbappé og Deméblé på kantene, med Griezmann i en ny, mer tilbaketrukket rolle og med Giroud som et naturlig mål å sikte på, der han vinner i lufta eller stikker frem et bein.

RADARPAR: Olivier Giroud og Kylian Mbappé feirer mot Polen.

Kanskje klarer de seg best uten Benzema, så god at det hadde vært vrient å plassere ham på benken. Det hadde nødvendigvis ikke blitt bråk med ham i leiren, men han har sammenlignet Giroud med en gokart og seg selv med en Formel 1-bil – og ingen kan krangle som franske fotballstjerner.

Benzema er dessuten så god at det hadde vært vrient å plassere ham på benken. Frankrike hadde blitt sportslig sterkere med Benzema inne, men det er noen potensielle konfliktlinjer borte med Real Madrid-spissen ute.

Trond Johannessen

Nå er det idyll, 36 år gamle Giroud har sjelden hatt det bedre på landslaget. Han sendte Frankrike i ledelsen før pause, strålte mot kona Jennifer og ungene på vei inn i garderoben og «gokarten» har feid forbi alle mannlige målscorere i den franske landslagshistorien.

Det eneste som manglet var egentlig skikkelig trykk på tribunen. Sammenlignet med argentinernes oppvisning mot Australia var det helt stille.

«Det er 60 minutter igjen til kampstart. Aaaaare yooooooou reeeeaaady?» ropte stadionverten som om han skulle stå ringside i en tittelkamp i boksing.

Det var ikke så mye svar å få. Da var det knapt nok folk der.

Isteden overtok musikken. Flere journalister satte på seg hodetelefoner.

Så overtok Kylian Mbappé.

Han er det verre å beskytte seg mot.