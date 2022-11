TENGSTEDT PÅ TV: Rosenborgs superspiss Casper Tengstedt feirer ett av sine mange mål denne høsten – her mot Bodø/Glimt i trøndernes 3–2-seier.

Eliteserien får nye dager og kamptidspunkter i ny TV-avtale

Kommende sesong overtar TV 2 rettighetene til norsk fotball. De innfører kamper både på fredag og mandager i tillegg til helgen.

VG får bekreftet at planen er at kampdagene kan bli både fredager, lørdag, søndager (hovedrunde i Eliteserien) og mandager. Men dette gjelder for all norsk toppfotball:

Det vil si at kamper fra både Eliteserien, Obosligaen, 2. divisjon og Toppserien er aktuelt å vise på fredagene og mandagene.

VG oppdaterer saken!