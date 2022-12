Kommentar

Denne Messi har VM aldri sett

SAMMEN MOT DRØMMEN: Messi og de argentinske spillerne omfavner hverandre etter seieren i 8-delsfinalen.

AL RAYYAN (VG) (Argentina – Australia 2–1) Maradona er borte. Pelé er alvorlig syk. Heldigvis har vi Lionel Messi.

Og heldigvis har VM argentinske fans.

For et leven. Det startet med trommene allerede et par timer før kampen og en halvtime etter er de på ingen måte ferdig med sin «Vamos, vamos Argentina» – den som slår fast at det bare må bli VM-gull for Messi.

Etter den dramatiske seieren over Australia sto spillerne lenge igjen og feiret og hoppet og sang med sine tilreisede fans. Har Messi lært seg sangen om at argentinerne er født i landet til Diego og Lionel? Det så slik ut, og dette er rett og slett en ny Messi, en Messi VM aldri har sett før – og arrangøren droppet den sedvanlige høyttalermusikken. Den var sjanseløs.

Det er veldig mye å mislike med VM i Qatar og DJ-musikken på stadionene er ikke veldig høyt på den listen. Når supportersanger avbrytes av at arrangøren prøver seg med Abba og «Gimme! Gimme! Gimme!» blir man likevel lettere oppgitt.

Denne kvelden tapte arrangøren og DJ-en. Argentinerne nektet å la seg stoppe og dundret løs med sin «VM-sang», den som tre ganger er innom de falne i Falklandskrigen – og tenk om Argentina møter England i finalen.

Diego Maradona er alltid med fansen, i bilder og tekst. Mer enn noe annet var Maradona folkets mann. Lionel Messi har vært Barcelonas mann, han forsvant da han var 13 og har aldri fått den samme statusen i hjemlandet.

Noe har skjedd. Messi er mer argentinsk enn noen gang.

For eksempel fikk han i mange år kritikk for at han aldri sang med på nasjonalsangen. Første gangen det skjedde var mot Venezuela i Copa America i 2019, foran Australia skrek han ut Himno Nacional Argentino som en Gianluigi Buffon-kopi.

Heller ikke på banen har han sett ut som noen Maradona-leder. Men noe skjer, han oppildner, han løfter frem og den intense garderobetalen til lagkameratene foran seieren over Brasil i Copa America-finalen i fjor viser også nye Messi.

I QATAR: Trond Johannessen

Han snakker nok i Qatar-garderobene også. Drømmen om å kopiere Diego Maradonas VM-gull har foreløpig stoppet in en 8-delsfinale, i to kvartfinaler og i finalen på Maracanã mot Tyskland i 2014.

For åtte år siden var Messi en merkelig kaptein. Han gikk rundt for seg selv, sa tilsynelatende ingenting, ikke engang i pauser i ekstraomgangene og så ikke ut som en leder i det hele tatt.

Press-spillet involverte han seg kun sånn halvveis i hvis motstanderne var et par meter unna. Mot Australia var han flere ganger en aggressiv førsteforsvarer, som til og med løp 20 meter for å presse keeper.

Da fysisk robuste Australia hadde holdt unna i 34 minutter og 40 sekunder fikk den lille største ballen i beina inne i 16-meteren, og i motsetning til de fleste andre trenger han ikke å tenke på hva han skal gjøre. Det vet Lionel Messi før han får ballen.

Ballen kom fort på ham, men det gjør ingenting. Messi la den lynraskt til rette, med sitt venstre bein, før han uten noen som helst form for stress bredsidet den i lengste hjørne, med sitt venstre bein, en Messi-scoring så karakteristisk som den kan bli.

Han skyter ikke, han slår en pasning inn i mål.

Det var Messis niende mål fordelt på 23 kamper i fem VM, men det er det aller første i en utslagskamp. Alle de åtte første er kommet i gruppespillet, og hvis det er noe man kanskje har savnet fra Messi har det vært avgjørende bidrag i avgjørende VM-kamper. Noe kan være på gang her også.

Hva med laget hans?

Vel. Det var på ingen måte noen stor kamp, dog mot en motstander det kan være vanskelig å bryte ned, og da Rodrigo De Paul og Julian Alvarez presset frem en keepertabbe tidlig i 2. omgang hadde Argentina full kontroll.

Trodde alle.

Det var helt feil. Craig Goodwins langskudd forandret retning i Enzo Fernández, en flakseredusering, og da Dundee Uniteds Aziz Behich trodde han var Messi og rundet hele forsvaret skal Argentina være glad for at Lisandro Martínez husket at han var seg selv.

United-stopperen kastet seg inn, fikk avverget og jublet som en matchvinner – det kan han fort ha vært. Og da Argentina misbrukte en rekke muligheter til å bli ferdig med dramaet, ble keeper Emi Martinez en enorm helt da han stoppet tenåringen Garang Kuols skudd i siste sekund.

Nå venter Nederland i kvartfinalen på fredag.

Da skal Messi synge igjen.

Det skal fansen også.