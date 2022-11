Kommentar

La den siste dansen vare!

HÅPET LEVER: Messi scoret mot Mexico og det er fortsatt liv i Argentinas VM-drøm.

DOHA (VG) (Argentina-Mexico 2–0) Det kommer til å bli smertefullt. Heldigvis skjer det ikke ennå.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Symbolikken ligger blytungt over Doha denne sene lørdagskvelden. Det kunne blitt anledningen da Argentina virkelig skulle gråte for Lionel Messi. I stedet sørget den lille, men akk så store spilleren for at drømmen om å avslutte VM-karrieren med gull fortsatt er intakt.

Selvsagt var det Messi som tok ansvar da landet hans trengte det som mest. Som så ofte før var avslutningen med venstrebenet så klinisk at det et nanosekund etter skuddøyeblikket var tydelig at den skulle i lengste hjørne.

Lettelsen blant spillerne var nærmest malt på ansiktene deres. Her snakker vi om å slippe med skrekken.

Etter sjokktapet mot Saudi-Arabia hadde jo VM vært over om Argentina hadde tapt mot Mexico.

Symbolikken handler også om en påfallende likhet med Diego Armando Maradona. Omtrent på dagen to år etter at Maradona forlot denne verden, sørget Messi for at scoringsstatistikken deres i VM er identisk.

21 kamper. 8 mål.

Nå er det store spørsmålet om denne generasjonens nasjonale fotballhelt nøyer seg med å tangere, eller om han også skal passere forgjengeren i verdensmesterskapets målprotokoll.

Men det er jo ikke bare scoringer som teller i regnskapet.

Dersom den 169 centimeter høye 35-åringen virkelig skal matche Maradona, er det et annet krav som må innfris her i Qatar: Argentina må ledes helt til topps i verdens mest prestisjetunge turnering, slik Maradona gjorde det i 1986.

Gullsnakk føltes veldig fjernt etter Saudi-skrellen, og inntil videre har Argentina mer enn nok med å ta seg videre fra gruppen.

Selv om det pustes lettere etter seieren mot Mexico, er den jobben på ingen måte gjort ennå. Og det er ingen walk over å møte Polen og Robert Lewandowski i det som blir nok en skjebnekamp for Messis VM-drøm.

Uansett hva de neste ukene bringer, har Messi satt spor av uvirkelig art:

Lionel Messi har vunnet Gullballen syv ganger, La Liga ti ganger og det er nesten ikke mulig å ha oversikt over rekordene han har satt.

Hvem som er størst av Messi og Ronaldo har det vært kjeklet om i årevis, og ingenting hadde vært bedre for argentineren enn å punktere diskusjonen i Doha.

Med landslaget var han nær å kapre VM-gullet i 2014, men Tyskland ville det annerledes da Mario Götze avgjorde finalen på tampen.

Den siste sjansen til å få den brikken på plass er nå i vinter, en evighet etter VM-debuten i 2006.

Mange har ment at Messi er på hell, men han har fått til mye i PSG denne sesongen og han står tross alt med to scoringer på like mange kamper i dette sluttspillet.

Uansett hva som skjer fremover, vet vi at det nærmer seg et kapittel i VM-historien veldig mange har gruet seg til. Turneringen blir fattigere når den arrangeres uten Messi ved neste korsvei.

Vi vet at det kommer, men av og til er det tilfredstillende å forskyve noe smertefullt.

Takk og lov at det ikke ble «exit Messi» før den sportslige siden av VM i Qatar hadde rukket å sette seg.