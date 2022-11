Ødegaard-dobbel - Arsenal rykket fra Haalands City

(Wolverhampton-Arsenal 0–2) Martin Ødegaard (22) overlistet Wolverhampton-keeper José Sá i 55. og 76. spilleminutt - med sitt femte og sjette seriemål - og skaffet Arsenal fem poengs luke ned til Manchester City.

– Han er blitt mer nådeløs foran mål, svarer Arsenal-manager Mikel Arteta på spørsmålet «Martin Ødegaard - to mål?» i et intervju vist av Viaplay.

– Jeg trodde Arsenal ville klare det. Det var ingen overraskelse at de gjorde det. Men det var godt gjort å gjøre det. Veldig bra, veldig bra, sier tidligere Arsenal-spiller og svenske Freddie Ljungberg i Viaplays ekspertstudio om Arsenal og Martin «duktig, duktig» Ødegaard.

1–0 til Arsenal kom etter at Gabriel Jesus spilte fri Fábio Vieira, som trakk seg ned mot dødlinjen til høyre for Sá - og «skjøt» ballen inn foran Wolverhamptons mål. Der dukket lagkameratene Bukayo Saka og Martin Ødegaard opp.

Arsenal-kaptein Ødegaard fikk nærmest æren av å vippe den over målstreken.

– Jeg var litt raskere enn ham, så jeg fikk det første. Det var mitt, det var mitt, sier Martin Ødegaard i et etter kampen-intervju vist av Viaplay - spøkefullt konfrontert med spørsmålet «var det egentlig du som scoret?»

2–0 til Arsenal: Klabb og babb foran Sá, «returballen» ut til Martin Ødegaard - som på halv volley og med venstre vrist kunne kitte den i nettmaskene.

TALL: Slik spilte Martin Ødegaard mot Wolverhampton.

– Det andre var absolutt mitt, slår Martin Ødegaard fast.

Et kvarter senere kunne han ta VM-pause som Arsenals toppscorer. Og ikke minst med Arsenal på tabelltoppen: 37 poeng etter 14 kamper, mot Manchester Citys 32 etter like mange kamper.

– Alle seirer er viktig for oss. Dette var en stor seier som vil gi oss en enorm boost, sier Arsenals engelske VM-keeper Aaron Ramsdale i samintervju med Martin Ødegaard etter kampen.

– Det handlet om å være tålmodig. Det er lett å bli frustrert (i en slik kamp). Vi startet veldig bra i andre omgang og skapte nok sjanser til å vinne, sier Mikel Arteta.

Arsenal ble overrakt en gavepakke av Erling Braut Haalands Manchester City noen timer før de gjorde seg klar for avspark på Wolverhamptons Molineux lørdag kveld.

Tidligere på formiddagen hadde nemlig tabelltopprivalen stått for kunststykket å tape 1–2 for Brentford - på hjemmebane.

Beskrevet som gigantisk smell i VG-tittelform.

FEIRET KAPTEIN: Englands VM-spiller Bukayo Saka (t.v) og Frankrikes VM-spiller William Saliba omfavner Martin Ødegaard etter hans 1–0-scoring.

Med seier i siste kamp før det som omtales som VM-pausen - frem til 26. desember i England - ville Arsenal være fem poeng foran Manchester City på 2. plass.

I utgangspunktet fullt ut overkommelig, med tanke på Wolverhamptons bunnplassering i tabellen etter 14 kamper og kun to seirer.

– Jeg synes det er imponerende av Wolverhampton, mente imidlertid tidligere Arsenal-spiller - nå ekspertkommentator for Viaplay - Freddie Ljungberg i rettighetshaverens pausestudio.

– De spiller på en måte som ikke passer Arsenal. De spiller fysisk, forklarte han.

Og smart, kunne han tilføyd. I alle fall på bakgrunn av oppgjørets første 45 minutter, som nærmest startet med at Arsenals vanligvis hardføre Granit Xhaka (30) måtte melde pass.

Arsenal-manager Arteta forteller at han «ble syk», og at fire andre Arsenal-spillere slet med lignende symptomer som Xhaka.

Sveitseren ble erstattet av portugisiske Fabio Vieira (22). Det skulle vise seg å være et lykkens bytte.

Før avspark uttalte Martin Ødegaard i et intervju vist av Viaplay at «hver kamp» for Arsenal er å regne som en finale.

– Det er kampen i dag også, sa han.

Gabriel Jesus «scoret» allerede etter seks minutter for Arsenal, men var i så klar offsideposisjon at VAR forble arbeidsledig. En halv time senere dunket han ballen i tverrliggeren bak José Sá (29) i Wolverhamptons mål.

– Jeg synes vi måtte grave dypt. Vi var litt trege. Men vi var tålmodige og det betalte seg til slutt, sier Martin Ødegaard om Arsenals spill i første omgang.

– Vi var bedre i andre omgang. Vi scoret mål og det hjalp, åpenbart, fastslår han.

Andre omgang startet også noe traurig. Arsenal trillet ball, Wolverhampton rotet bort et par gode sjanser - Arsenals Thomas Partey pådro seg et gult kort. Men så var det Martin Ødegaard, og så var det Martin Ødegaard igjen.